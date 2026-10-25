V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou

V horské rezidenci Orlí hnízdo v Bavorských Alpách na jihu Německa, kterou kdysi využíval nacistický vůdce Adolf Hitler, v noci na neděli opět vypukl požár.
„Oheň opět šlehal až ke stropu,“ uvedla policie. Na toto historické místo, v němčině známé jako Kehlsteinhaus, byli vysláni hasiči, kterým se podařilo oheň uhasit. Policie dodala, že další požár vznikl v důsledku doutnajícího ohniště po předchozím uhašení plamenů a nejde o nic neobvyklého.
V Orlím hnízdě vypukl rozsáhlý požár v pátek večer. Policie již v sobotu zadržela podezřelého z jeho založení. Po prvotním psychiatrickém vyšetření 33letého Němce dospěli k závěru, že trpí duševní poruchou, uvedla prokuratura. Požár budovu z velké části zničil a úřady odhadují škody na miliony eur.
Orlí hnízdo se nachází v nadmořské výšce více než 1800 metrů. Na hoře Obersalzberg bylo postaveno ve 30. letech 20. století za nacistického režimu jako součást komplexu, který využíval Hitler. Od roku 1952 slouží jako restaurace, v pátek však byla zavřená a při požáru nikdo neutrpěl zranění.
Místní turistická organizace v Berchtesgadene uvádí, že Hitler Orlí hnízdo několikrát navštívil, aby tam přijal diplomaty a další zahraniční hosty. Z politického hlediska však tato horská rezidence „neměla velký význam“. Podle turistické organizace ji vysoce postavení nacističtí představitelé využívali především k odpočinku a soukromým oslavám.
V současné době se v budově nachází výstava přibližující její nacistickou minulost.