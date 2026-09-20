Najít člověka, se kterým si sednete životním rytmem, návyky i přístupem k penězům, není samozřejmost. Přinášíme ti deset red flags, na které by sis měl dávat pozor při hledání nového spolubydlícího.
Doma se máš cítit příjemně, ne jako bys našlapoval*a po skořápkách. Hledání dobrého spolubydlícího je často stejně těžké jako najít byt. Na co si dát pozor?
1) Máte diametrálně rozdílný denní rytmus
Představ si následující situaci. Je všední den a ty jsi po celém dni ve škole a na brigádě dorazil*a domů, kde se musíš učit na zítřejší zápočet. Ale když dorazíš, zjistíš, že je byt plný lidí, které jsi nikdy neviděl*a, a spolubydlící bez tvého vědomí uspořádal party. Pokud patříš mezi lidi, kteří preferují chodit spát brzy, ale spolubydlící začíná žít až kolem půlnoci, takže si běžně začíná vařit v jednu ráno, nebude to dobrý match.
2) Nerespektuje tvoje hranice
Jako v každé sociální interakci a vztahu i ve spolubydlení je zásadní respekt. Stalo se ti někdy, že ti spolubydlící bral*a jídlo z lednice, aniž by se zeptal*a? Zjistil*a jsi, že u tebe v pokoji o víkendu přespávali jeho*její kamarádstvo? Došel ti úplně nový šampon? To všechno jsou známky toho, že jde o člověka, který má pochroumaný pohled na hranice.
3) Plný dřez
Každý z nás občas spěchá a nestíhá po sobě umýt nádobí, důležité je, abys tím neomezoval*a ostatní. Ve spolubydlení jde o jeden z nejčastějších problémů. Běžně se stává, že se sestěhuješ s někým, kdo společný dřez používá jako místo, kam na několik dní odkládá mastné talíře (nejlépe ještě se zbytky jídla) a čeká, jestli zmizí. Když potom chceš umýt svoje vlastní nádobí, musíš se probrat nasáklými zbytky z něčí večeře.
4) Úklidové směny
Na předchozí bod navazuje také úklid jako takový. Lidé jsou vychováváni v různém prostředí a s tím souvisejí také jejich hygienické návyky. Někdo rád skládá odpadky do vysokých věží, než aby je zašel vynést. Někomu zase nedává smysl mýt sprchový kout, protože se přece vyčistí tím, že se v něm každý den sprchuje. Pak jsou tu lidé, kteří na společném stole v kuchyni nechají zbytky syrového masa a odjedou na týden k rodičům. Příkladů je spousta, jeden horší než druhý. Takže vybírej pečlivě.
5) Plýtvá energiemi
Stává se běžně, že spolubydlící odchází z bytu a nechává za sebou rozsvícená všechna světla v předsíni, koupelně i nad linkou? V lednu má radiátor otočený na pětku, ale zásadně větrá nonstop vyklopenou ventilačkou kvůli čestvému vzduchu? A jeho běžná sprcha po fitku připomíná spíš čtyřicetiminutový wellness pobyt, po kterém koupelna vypadá jako parní lázeň?
V době, kdy ceny energií rozhodně nejsou studentsky friendly, tohle není jen neškodný zlozvyk, ale útok na tvoji peněženku nedoplatky. Společné bydlení znamená i společnou zodpovědnost za spotřebu, a pokud to druhý nechápe, budete se hádat pokaždé, když vám dojde vyučtování za energie.
6) Neplatí nájem na čas
Tohle je hodně obvious, ale i tak si zaslouží místo v našem seznamu. Nechceš se dostat do situace, kdy ti hrozí výpověď z bytu kvůli někomu, kdo si nechce nastavit trvalý příkaz a neřeší, jaký dopad může jeho chování mít na osazenstvo bytu. Finanční zodpovědnost je nutností.
7) Komunikuje jenom skrze pasivně agresivní zprávy
Zaměř se na atmosféru na bytě. Všímáš si, že se spolubydlící aktivně vyhýbá konverzacím o tom, co mu*jí vadí, ale pak ti píše pasivně agresivní zprávy? Nechce s tebou najít kompromis, který by vyhovoval vám oběma? Lidé často zapomínají, že se neobejdou bez komunikace nebo je pro ně představa otevřené komunikace nepříjemná. Jenomže bez rozhovoru se často malé problémy změní ve velké konflikty.
8) Neoficiální „další spolubydlící“
Nastěhuješ se do bytu a počítáš s tím, že bydlíš jenom se dvěma dalšími lidmi, ale brzy zjistíš, že u vás pravidelně přespává partner*partnerka jednoho*jedné ze spolubydlících. Na bytě tráví pět dní v týdnu, permanentně blokuje koupelnu a v kuchyni vaří složité večeře, ale na nájem, internet ani zálohy na energie nedá ani korunu.
9) Kouření uvnitř společných prostor
Domluva při nastěhování zněla jasně, uvnitř bytu se prostě nekouří. Po týdnu ale přijdeš domů a cítíš cigaretový kouř. Spolubydlící si zapálil*a z otevřeného okna, protože se mu*jí v zimě nechtělo ven. Zápach z cigaret nebo sladké mraky z vapování se tak nevyhnutelně táhnou celou chodbou.
10) Tají rozbité věci
Připálí tvoji drahou teflonovou pánev a hodí ji na dno skříňky, ucpe odpad a neřeší to, nebo rozbije rychlovarnou konvici a tváří se, že ji vidí poprvé. Neochota přiznat chybu, omluvit se a nahradit škodu naprosto spolehlivě zničí jakoukoliv důvěru a ze spolubydlení se stává malá noční můra.