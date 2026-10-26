dnes 26. října 2026 v 11:30 Čas čtení 0:00 Ing. Tonda Blaník je zpět. Reaguje na poslední kroky vlády Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: ING. TONDA BLANÍK / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: ING. TONDA BLANÍK / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: ING. TONDA BLANÍK / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: ING. TONDA BLANÍK / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: ING. TONDA BLANÍK / PROPAGAČNÍ MATERIÁL 1 / 5 Doporučil bys článek ostatním? 11 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! 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