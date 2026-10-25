„Tohle je teprve začátek.“ Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo
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dnes 25. října 2026 v 15:39
Čas čtení 2:08

„Tohle je teprve začátek.“ Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo

Lucie Novotná
Lucie Novotná
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„Tohle je teprve začátek.“ Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo
Zdroj: Refresher / Anna Vondráková

V 16 hodin v neděli 25. října začala na Staroměstském náměstí v Praze demonstrace organizace Milion chvilek s podtitulkem „Ruce pryč od médií veřejné služby“. Redaktorky Refresheru byly na místě.

17:26 – Nevidomá Nikol Pešková, která zpívala na druhé demonstraci na Letenské pláni proti vládě v roce 2019, zazpívala společně s příchozími českou státní hymnu.


17:23 – Mikuláš Minář na závěr demonstrace zopakoval požadavky, které má Milion chvilek na premiéra. „Tahle akce se stala za 48 hodin. Desítky tisíc lidí za 48 hodin tady. Děkujeme vám,“ uzavřeli organizátoři. Minář připomněl, že je „tohle jen začátek“ a apeloval na lidi, aby dorazili 15. 11. ve 14 hodin na další demonstraci na Letenskou pláň.

17:10  –„Někdo má doma v knihovně desetitisíce knížek a někdo má na Staromáku desetitisíce lidí. Jsem moc rád, že tu můžu být s těmi, kteří nelžou jako malé děti, ale kteří vyjadřují svým hlasem nebo svým bytím podporu veřejnoprávním médiím,“ řekl na demonstraci herec Josef Trojan.

17:03 – „Postavit se na správnu stranu, za právo, za pravdu, za nenásilí proti násilí, proti lžím a proti hulvátství, to stojí vždycky za to,“ řekl na pódiu na Staroměstském náměstí herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka.

16:44 – Policie oznámila uzavření všech ulic vedoucích ke Staroměstskému náměstí

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16:33 – Vystoupil Igor Orozovič. Prohlášení mají i herci z Národního divadla.

16:28 – Organizátoři v čele s Mikulášem Minářem začali premiérovi předkládat své požadavky.
 
„Uznejte svoji chybu a stáhněte tenhle Klempířův paskvil.“ Požadují stažení zákona a konec zásahů do veřejnoprávních médií.
„Omluvte se všem občanům ČR za arogantní 4:36.“ Chtějí také slib, že vláda nebude ničit demokratické pilíře a podobný postup už nezopakuje.
„Přestaňte lhát a vyhýbat se dialogu s občany.“ Vyzvali premiéra, aby přijal jejich pozvání do debaty.

16:25 – Další demonstrace byla oznámena na 15. listopadu. Konat se bude na Letenské pláni. 

16:12 – „Je to jasný vzkaz této vládě: tohle jste opravdu přehnali,“ řekl při zahájení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „Prosím, nenechme se v příštích týdnech a měsících vyprovokovat.

16:10 – „Pokud jste se nedostali přímo na Staromák, netlačte se sem,“ vyzývali organizátoři z pódia na začátku akce.

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Organizace shromáždění svolala v reakci na sobotní hlasování v Poslanecké sněmovně, na kterém ve 4:36 hodin ráno poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě prosadili v prvním čtení vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků.

Naši reportéři a reportérky jsou na místě dění, článek budeme postupně aktualizovat a doplňovat o nové fotografie a informace.
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Prosazení návrhu vyvolalo obrovskou negativní reakci veřejnosti. Již během hlasování v noci z pátku na sobotu protestující obsadili Malostranské náměstí u budovy Sněmovny. Zasahovat musela i policie. Na neděli Milion chvilek svolává ještě větší protestní akci, očekává se zaplněné Staroměstské náměstí.

„Je možné, že bude Staromák praskat ve švech. A že to bude teprve začátek,“ předesílá organizace v příspěvku na Instagramu. Zároveň upozorňuje všechny, kdo se chystají dorazit, aby se teple oblékli a nezapomněli si kromě transparentů a večerníčkovských čepic na podporu médií i deštníky, předpověď počasí není příliš příznivá.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek)

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Zdroj: instagram.com, instagram.com
Náhledový obrázek: Refresher / Anna Vondráková
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