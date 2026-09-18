Japonsko překonalo hranici 100 tisíc stoletých. 9 z 10 jsou ženy

V Japonsku žije rekordní počet lidí, kterým je sto a více let. Je jich přes 107 tisíc a naprostou většinu tvoří ženy. Země zároveň řeší opačný problém - rodí se v ní stále méně dětí a její populace rychle stárne.
Počet lidí ve věku sto a více let v Japonsku poprvé překročil hranici 100 tisíc. Podle údajů japonského ministerstva zdravotnictví, na které odkazuje agentura AP, v zemi žije celkem 107 677 stoletých lidí. Skoro 88 procent z těchto lidí jsou ženy.
Nejstarší Japonkou je 114letá Fuyo Kishimoto z Kjóta. Nejstarším mužem je 112letý Hikaru Kato z Kumamota.
Ještě před několika desítkami let byla situace v Japonsku úplně jiná. Když země v roce 1963 začala stoletou populaci evidovat, žilo v ní jen 153 lidí starších sta let. Hranici tisícovky překročilo Japonsko v roce 1981 a deset tisíc v roce 1998. Počet stoletých lidí teď roste už 56 let v řadě.
Za dlouhověkostí Japonců podle tamního ministra zdravotnictví stojí hlavně pokroky v medicíně, ale také životní styl a strava. Japonské pokrmy tvoří hodně ryb, zeleniny a rýže. Starší lidé se také často pohybují pěšky nebo využívají veřejnou dopravu, jezdí na kole a cvičí.
Japonsko rychle stárne
Rekordní počet stoletých lidí ale zároveň ukazuje na problém, který Japonsko řeší už roky. Populace stárne a dětí se rodí stále méně. A to je vidět i na trhu s plenkami - ty pro dospělé už roky kupují více lidí než plenky pro děti. Pro starší lidi vznikají cíleně i další produkty, jako třeba brýle, které automaticky zaostřují.
Úhrnná plodnost loni klesla na historické minimum 1,14 dítěte na ženu. Aby se populace dlouhodobě udržovala přibližně na stejné úrovni bez započtení migrace, potřebovala by se pohybovat kolem 2,1.
Výhled do dalších desetiletí ukazuje, jak výrazná změna Japonsko čeká. Podle Národního institutu pro výzkum populace a sociálního zabezpečení by měl počet obyvatel do roku 2070 klesnout na zhruba 87 milionů. To je asi o 30 procent méně než v roce 2020. Téměř čtyři z deseti obyvatel země by navíc v té době měli být starší 65 let.