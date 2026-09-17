Pavel speciálem, Macinka linkou: Česká delegace míří do USA, v New Yorku se téměř nepotkají
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17. září 2026 v 17:05
Čas čtení 3:15

Pavel speciálem, Macinka linkou: Česká delegace míří do USA, v New Yorku se téměř nepotkají

Julie Kaletová
Julie Kaletová
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Pavel speciálem, Macinka linkou: Česká delegace míří do USA, v New Yorku se téměř nepotkají
Zdroj: TASR / Barbora Vizváryová

Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka vyrážejí na 81. Valné shromáždění OSN.

Ačkoliv reprezentují Česko na vrcholné světové akci, cestují odděleně a v USA absolvují odlišné programy. Co tam budou dělat, o čem promluví prezident a co vzkazuje Černínský palác? Přinášíme velký přehled zámořské mise.

 New York se opět proměňuje v nejpřísněji střeženou metropoli planety. Na 81. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (VS OSN) míří česká státní delegace, jejímž vedením byl vládním usnesením pověřen prezident Petr Pavel.
V zámoří ho doprovodí ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).

Hlavním cílem mise je obhajoba bezpečnostních a zahraničněpolitických zájmů České republiky na mezinárodní scéně. V době probíhající ruské agrese na Ukrajině, napětí na Blízkém východě a geopolitických posunů potřebuje česká diplomacie potvrzovat svou čitelnou pozici v rámci NATO a Evropské unie, prosazovat dodržování mezinárodního práva a aktivně budovat partnerství i se státy mimo euroatlantický prostor.

Bilaterální jednání i krajané v Nebrasce

Programy obou státníků by se v zámoří mohly protnout snad jen při zahájení všeobecné rozpravy, kde vedle sebe zástupci delegace sedí, případně během projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. 

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Podle zdrojů z prezidentské kanceláře ale nejde o nic neobvyklého a podobný model fungoval i v minulosti. Společná schůzka v New Yorku sice v plánu není, Hrad ale zdůrazňuje, že se jí prezident nevyhýbá. Obě větve diplomacie tak zkrátka vyplňují čas aktivitami, které jsou pro Česko klíčové.

Prezident Petr Pavel se soustředí na reprezentaci státu na nejvyšší úrovni. Vedle jednání s generálním tajemníkem OSN a předsedou Valného shromáždění vystoupí na akcích věnovaných Krymské platformě nebo ochraně dětí v kontextu umělé inteligence. Navštíví také památník 11. září a setká se se slovenským prezidentem.

Středobodem prezidentské cesty však zůstává středeční národní projev v rámci všeobecné rozpravy. Pavel v něm zdůrazní význam multilateralismu a potřebu reformy OSN, věnovat se bude ruské agresi na Ukrajině, rizikům umělé inteligence či dopadům klimatických změn.

 Proč jsou jednání v New Yorku pro Česko zásadní?

Pro středně velkou zemi, jakou je Česká republika, je fungování mezinárodního řádu a pravidel životně důležité.

Samostatný národní projev v hlavním sále OSN dává prezidentovi možnost oslovit globální publikum a jasně definovat české postoje k ruské agresi na Ukrajině nebo regulaci nových technologií. Paralelně probíhající jednání ministra zahraničí se zeměmi z Afriky, Asie či Latinské Ameriky navíc pomáhají budovat kontakty a získávat podporu pro kandidaturu Česka na místo v Radě bezpečnosti OSN.

Ministr zahraničí Petr Macinka pak v USA absolvuje maraton jednání. V plánu má bezmála dvacet bilaterálních schůzek se svými protějšky, zaměří se zejména na partnery mimo euroatlantický prostor, se kterými se česká diplomacie běžně tak často nepotkává. Zúčastní se také jednání v rámci EU, schůzky V4 s Indií a tradiční transatlantické večeře hostované americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

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Pavel však v zámoří nezůstane pouze v New Yorku. Po skončení hlavního programu na Manhattanu odletí do amerického státu Nebraska. Tam má v plánu jednání s tamním republikánským guvernérem, návštěvu velitelství Národní gardy (která dlouhodobě úzce spolupracuje s českou armádou) a vystoupení před studenty na University of Nebraska. 

Důležitým bodem programu v Nebrasce bude i návštěva města Wilber, které je známé jako česká krajanská metropole v USA.

Petr Pavel v poslanecké sněmovně Petr Macinka
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Do USA každý po vlastní ose

Pozornost budí také samotná logistika cesty. Prezident odletí do New Yorku v neděli vládním armádním speciálem, ministr Macinka poletí komerční linkou. Využití volných míst v prezidentském letadle přitom Hrad ministerstvu nabízel jako nejúspornější řešení a na palubě nakonec podle informací Seznam Zpráv poletí alespoň část ministrova týmu - šéfka komunikace, ředitel odboru a fotograf.

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Podle Černínského paláce poletí Macinka zvlášť kvůli odlišnému harmonogramu v závěru cesty. V kuloárech se ale nabízí otázka, zda v pozadí nestojí snaha se prezidentovi vyhýbat a zda samostatné cestování nesouvisí s předchozím napětím mezi Hradem a vládní koalicí.

Vztahy mezi Hradem a vládou poznamenal nedávný spor kolem červnového summitu NATO v Ankaře, kde chtěl kabinet prezidenta z delegace původně úplně vynechat. Situaci tehdy musel narovnat až zásah Ústavního soudu, po kterém do Turecka odcestovaly delegace obě. 

Nedávná schůzka prezidenta s premiérem Andrejem Babišem ale přinesla dohodu na obnovení pravidelných jednání a lepší koordinaci zahraniční politiky. Zdroje z Hradu ostatně potvrzují, že spolupráce s ministerstvem je v souvislosti s OSN nesrovnatelně lepší než před Tureckem.

💡Co je to Valné shromáždění OSN a jak funguje?

Valné shromáždění (United Nations General Assembly – UNGA) je hlavním jednacím a rozhodovacím orgánem Organizace spojených národů, která vznikla v roce 1945 s cílem uchránit budoucí generace před válkou.

👉 Rovnost hlasů: Zasedání se účastní všech 193 členských států OSN. Bez ohledu na velikost nebo ekonomickou sílu má každá země v sále přesně jeden hlas.
Rozhodování: Zásadní otázky týkající se míru, bezpečnosti, přijímání nových členů nebo rozpočtu vyžadují dvoutřetinovou většinu. U ostatních témat stačí prostá většinová shoda.

👉 Zasedací pořádek: Usazení delegací v hlavním sále se každý rok mění na základě losu. Pro 81. zasedání připadlo první místo v sále Maroku, ostatní státy navazují v abecedním pořadí podle angličtiny.

👉 Největší diplomacie světa: Podzimní High-Level Week v New Yorku je považován za vůbec největší networkingovou akci planety. Během jednoho týdne se na jednom místě potkají stovky hlav států a vlád.
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