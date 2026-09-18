V jezeře Most našli mrtvé tělo. Policie prověřuje, jestli se jedná o mladíka ztraceného v srpnové bouřce

Tělo našel soukromý potápěč, který informoval policii. Ta nevylučuje, že se jedná o mladíka, který se ztratil na paddleboardu při náhlé bouřce v srpnu. Od té doby po něm policie pátrala. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit genetická analýza.
Policie ČR přinesla informaci prostřednictvím sítě X. Utonulou osobu vyzvedli potápěči ze zásahové jednotky. S ohledem na pozůstalé nechce policie další informace momentálně zveřejňovat.
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