Senátní volby 2026: Kdo postoupil a kde se vítězství konalo v prvním kole?
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Anna-Marie Hanzlíková
dnes 11. října 2026 v 10:00
Čas čtení 1:40

Senátní volby 2026: Kdo postoupil a kde se vítězství konalo v prvním kole?

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Senátní volby 2026: Kdo postoupil a kde se vítězství konalo v prvním kole?
Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

V pěti z 22 volebních obvodů vzešel vítěz z prvního kola. V těch zbývajících se druhé kolo uskuteční příští týden, tedy v pátek 15. října a v sobotu 16. října.

Senátní mandát trvá šest let, volí se ale po třetinách. To znamená, že každé dva roky se obmění třetina horní komory Parlamentu. První kolo se letos konalo společně s volbami do zastupitelstva obcí. Pokud se tak ve tvém obvodě senátní volby letos nekonaly, nemusíš řešit ani druhé kolo.

Stejně tak se tě nebude týkat, pokud tvůj senátor zvítězil v prvním kole. Pro senátní mandát je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů. Pěti kandidátům se hranice povedlo dosáhnout už v prvním kole.

Vítězové z prvního kola (druhé kolo v těchto obvodech neproběhne):
Tomáš Fiala (Strakonice – obvod č. 12)
Zbyněk Linhart (Děčín – obvod č. 33)
Jan Sobotka (Trutnov – obvod č. 39)
Jan Grulich (Rychnov nad Kněžnou – obvod č. 48)
Jan Grolich (Vyškov – obvod č. 57)

Ve volbách do senátu lze požádat o volební průkaz, ale volit můžeš jen v jiném okrsku svého obvodu. Lhůta pro zažádání online vypršela 9. října, osobně lze žádost podat až do středečních 16:00.

Kdo bude bojovat v druhém kole?

Ve 22 obvodech se příští týden uskuteční druhé kolo. Do něj se volební lístky neposílají předem, dostaneš je až ve volební místnosti. Jinak pro volbu platí stejná pravidla, prokázat se musíš platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo digitálně přes aplikaci eDoklady.

Lístky se nijak neupravují, jen vybereš svého kandidáta*kandidátku a lístek s jeho jménem dáš do obálky, není potřeba nic kroužkovat.

Přehled pro druhé kolo (procenta značí zisk v prvním kole, pro druhé se ale nepočítá)
Cheb – Miroslav Plevný 40,08 % X Sandra Tsoukernik 27,08 %
Louny – Ivo Trešl 43,50 % X Jaroslav Mikoláš 25,55 %
Plzeň-město – Karel Řehka 32,86 % X Lucie Kantorová 27,26 %
Pelhřimov – Ladislav Med 30,48 % X Michal Kozár 27,15 %
Příbram – Petr Štěpánek 43,70 % X Barbora Daňhová 25,21 %
Praha 5 – Václav Láska 32,54 % X Radko Sáblík 27,10 %
Praha 9 – David Smoljak 48,92 % X Dagmar Pecková 23,06 %
Praha 1 – Jiří Padevět 49,64 % X Jan Čižinský 27,74 %
Kladno – Adéla Sucharda Šípová 30,80 % X Petr Paták 29,44 %
Česká Lípa – Jitka Volfová 35,05 % X Martin Půta 32,66 %
Kolín – Michael Kašpar 45,26 % X Andrea Brzobohatá 25,54 %
Hradec Králové – Martin Dvořák 25,13 % X Zuzana Ceralová Petrofová 21,94 %
Žďár nad Sázavou – Michal Šmarda 27,60 % X Josef Klement 25,62 %
Znojmo – Tomáš Třetina 35,55 % X Jiří Kyněra 22,28 %
Brno-město – Zdeněk Papoušek 42,08 % X Karel Zitterbart 24,45 %
Přerov – Jakub Navařík 38,54 % X Petr Vrána 37,62 %
Litovel – Marek Ošťádal 32,17 % X Martin Škurek 28,78 %
Frýdek-Místek – Helena Pešatová 34,75 % X Petr Korč 32,47 %
Ostrava-město – Ondřej Šimetka 46,74 % X Lucie Baránková Vilamová 30,61 %
Karviná – Lenka Brzyszkowská 33,62 % X Petr Kazík 14,31 %
Zlín – Tomáš Goláň 33,54 % X Ivo Mitáček 22,83 %
Uherské Hradiště – Josef Bazala 47,81 % X Jiří Vašica 28,34 %
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