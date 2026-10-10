Pokud máš doma kuřecí, které jsi nedávno koupil*a, tak jej raději zkontroluj.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce tento týden odebrala vzorky kuřecího masa z prodejny Lidl v Ústí nad Labem. U dvou šarží objevila přítomnost bakterie Salmonella Infantis. Maso už má prošlé datum použitelnosti a v obchodech ho nenajdeš. Doma ho ale mít můžeš.
Nevyhovující jsou podle SZPI tato balení kuřecího masa:
- KUŘECÍ ZADNÍ ČTVRTKY, označení šarže: 0092110015, datum použitelnosti: 08.08.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO 100 EC
- CHLAZENÝ KUŘECÍ STEHENNÍ PLÁTEK, označení šarže: L226212680, datum použitelnosti: 09.08.2026, země původu: Maďarsko, veterinární ovál: HU 112 EC.
„Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné výrobky již mají prošlé datum použitelnosti, v tržní síti se nenacházejí. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobky doma v zamrazeném stavu, aby je nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ upozorňují inspektoři.
V mase byla nalezena přítomnost bakterie Salmonella Infantis. Ta způsobuje onemocnění, které známe pod názvem salmonelóza. „Charakteristické jsou průjmy s velkou frekvencí stolic, ale bez přítomnosti krve. Někdy se objevuje i zvracení, téměř vždy je přítomna horečka,“ popisuje příznaky onemocnění Státní veterinární správa.
Bakterii zničí pouze teplota 60 stupňů Celsia a vyšší. Té však musí dosáhnout při tepelné úpravě nejen povrch masa, ale i jeho vnitřek. Onemocnění může u malých dětí a starších a oslabených osob vyvolat tzv. salmonelovou sepsi, která může být i smrtelná. Pokud tedy maso u sebe doma najdeš, určitě ho nejez a raději zlikviduj.