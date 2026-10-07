NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
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dnes 7. října 2026 v 7:00
Čas čtení 3:00

NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Komunální volby mají trochu jiná pravidla než ty sněmovní a hodně lidí se v systému může ztratit. Je možné totiž volit celou stranu, jednotlivé kandidáty, nebo obojí zkombinovat. Jestli v tom tápeš, tady je návod, jak na to.

Komunální volby se konají už v pátek 9. a v sobotu 10. října, ve stejné dny se navíc v části Česka volí také do Senátu. A jestli si nejsi jistý*á, jak přesně hlasovací lístek vyplnit, rozhodně nejsi jediný*á. Podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz by správný způsob hlasování zvolila jen třetina dotázaných Pražanů.

Více než třetina, konkrétně 37 procent, si třeba myslí, že může zakřížkovat jednu stranu a potom ještě přidat preferenční hlasy jejím konkrétním kandidátům. Tak to ale v komunálních volbách nefunguje.

volby
Zdroj: TASR/Marko Erd

„Kroužkuju!“ Akorát že vůbec

Zapomeň na kroužkování, které znáš třeba ze sněmovních voleb. V komunálních volbách používáš jenom křížky.

Každý volič má zároveň tolik hlasů, kolik míst se obsazuje v jeho zastupitelstvu. Pokud se tedy v tvé obci volí 21 zastupitelů, můžeš rozdělit maximálně 21 hlasů. V Praze se letos volí 65 členů zastupitelstva hlavního města, Pražané tak mají 65 hlasů.

A teď máš tři možnosti, jak s nimi naložit.

1. Chci volit jednu stranu

Nejjednodušší varianta, pokud nemáš konkrétní lidi, které preferuješ, je udělat jeden křížek u názvu vybrané kandidátky.

Hlasy pak připadnou jejím kandidátům podle jejich pořadí až do počtu míst v zastupitelstvu.

„Když zakřížkujete celou stranu, dostane každý její kandidát jeden hlas. Přidat někomu z nich křížek navíc už mu nic nepřidá, ten hlas už má,“ vysvětlila analytička NMS Tereza Friedrichová Novinkám.

2. Chci si vybrat konkrétní lidi

Druhá možnost je dávat křížky jednotlivým kandidátům. A klidně mohou být z různých stran.

Tady si ale musíš hlídat počet. Pokud se volí třeba 21 zastupitelů, můžeš označit maximálně 21 lidí. Když vybereš jen deset, hlas platí, jen zbylých jedenáct hlasů nevyužiješ.

Když ale zakřížkuješ víc kandidátů, než kolik se volí členů zastupitelstva, hlas je celkově neplatný.

Parlamentní volby 2025.
Parlamentní volby 2025. Zdroj: TASR

3. Chci jednu stranu, ale líbí se mi i lidé odjinud

Jde i kombinovat obě předchozí varianty.

Můžeš zakřížkovat jednu stranu a k tomu konkrétní kandidáty z jiných stran. Nejdřív se započítají hlasy jednotlivě označeným lidem a zbytek připadne kandidátům ze strany, kterou jsi vybral*a, podle jejich pořadí.

 

Takže pokud máš třeba těch 21 hlasů a zakřížkuješ jednu kandidátku a k tomu pět lidí z jiných stran, těch pět lidí dostane po jednom hlasu. Zbylých 16 hlasů připadne prvním 16 kandidátům zakřížkované strany.

„Tím ubíráte hlasy lidem z konce kandidátky své vyvolené strany,“ popsala princip Friedrichová pro Novinky.cz.

Dvě třetiny Pražanů pravidla správně neznají

Právě kombinování křížků podle průzkumu NMS lidi mate nejvíc. Správný způsob hlasování znalo jen 33 procent dotázaných Pražanů.

Dalších 37 procent se mylně domnívalo, že může označit celou kandidátku a potom ještě přidávat preferenční hlasy lidem uvnitř stejné strany. Osm procent si myslelo, že lze hlasovat pouze pro jednu kandidátku, a čtyři procenta, že mohou vybrat jen jednoho člověka. Téměř pětina lidí přiznala, že vůbec neví, jak systém funguje.

Podle Friedrichové si lidé často přenášejí pravidla z jiných voleb. „Dost lidí počítá s tím, že udělování preferenčních hlasů funguje stejně jako ve sněmovních,“ uvedla.

Dvě pětiny dotázaných Pražanů plánují jednoduše zakřížkovat celou kandidátku. Přibližně čtvrtina chce naopak zkombinovat hlas pro jednu stranu s výběrem konkrétních kandidátů z jiných kandidátek.

🗳 Někde se volí i do Senátu

👉 Spolu s komunálními volbami se volí také třetina Senátu. Senátní volby se ale nekonají všude, letos se hlasuje ve 27 z celkem 81 volebních obvodů.

👉 Týká se to obvodů Cheb, Louny, Plzeň-město, Strakonice, Pelhřimov, Příbram, Praha 5, Praha 9, Praha 1, Kladno, Děčín, Česká Lípa, Trutnov, Kolín, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Vyškov, Brno-město, Přerov, Litovel, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Karviná, Zlín a Uherské Hradiště.

👉U senátních voleb je hlasování jednodušší: vybereš jednoho kandidáta a jeho hlasovací lístek vložíš do obálky. Když nikdo v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola, které se případně koná 16. a 17. října.

A co k volbám s sebou?

Volby začínají v pátek 9. října ve 14 hodin a volební místnosti zůstanou otevřené do 22 hodin. V sobotu 10. října můžeš přijít mezi 8. a 14. hodinou.

Ve volební místnosti musíš prokázat totožnost a české občanství. Stačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. V komunálních volbách mohou za splnění podmínek hlasovat i občané dalších zemí Evropské unie s pobytem v dané obci, pokud se nechali zapsat do seznamu voličů.

✍🏼 Jak tedy hlasovat?

✅ Chceš jednu stranu? Zakřížkuj její název.
✅ Chceš konkrétní lidi? Dej křížek jednotlivým kandidátům*kandidátkám. Můžeš vybírat napříč stranami.
✅ Chceš obojí? Zakřížkuj jednu stranu a k tomu konkrétní lidi z jiných kandidátek.
❌ Nekřížkuj dvě celé kandidátky.
❌ Nedávej víc individuálních křížků, než kolik se volí zastupitelů a zastupitelek.
❌ Křížek u člověka ze strany, kterou už máš celou zakřížkovanou, mu další hlas nepřidá.
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Náhledový obrázek: TASR/Marko Erd
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