Dvanáctiletý chlapec se nevrátil ze školy v Brně. Může mu hrozit nebezpečí, nemá mobil ani peníze

Policie hledá 12letého chlapce z Brna, který se v pátek nevrátil ze školy. Rodina ho hledala až do noci, ale bez úspěchu. Chlapec u sebe nemá telefon ani peníze a policisté se obávají o jeho bezpečí.
Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Brna, který se v pátek 9. října nevrátil domů ze školy. Podle policejní zprávy ho rodina hledala až do nočních hodin, ale nepodařilo se jí ho najít. Jeho otec proto v sobotu dopoledne nahlásil synovo zmizení policii.
Chlapec je ukrajinské národnosti, žije v Brně a mluví česky. Měří přibližně 165 centimetrů a má štíhlou postavu. Naposledy měl na sobě černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. U sebe měl taky modrý batoh s obrázky planet.
Policisté mají strach, že by mohl být v nebezpečí. Chlapec u sebe nemá mobilní telefon ani peníze a mohl strávit celou noc venku. Policie ho proto považuje za dítě v ohrožení.
Pokud jsi chlapce viděl*viděla nebo víš, kde by mohl být, zavolej na linku 158.