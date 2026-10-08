Na úplném vrcholu světového žebříčku nadále najdeš britský Oxford. Své umístění ale mají i české vysoké školy.
Hodnocení Times Higher Education určuje pořadí světových akademických institucí na základě pěti hlavních pilířů: úrovně výuky, kvality výzkumného prostředí, samotného výzkumu, spolupráce s komerčním sektorem a mezinárodního dosahu.
Mezi osmnácti českými zástupci se nejvýše umístila Univerzita Karlova, která se zařadila do pásma 451. až 500. místa. Celkovým vítězem globálního žebříčku se opět stala britská University of Oxford. Druhá a třetí příčka patří americkým univerzitám MIT a Princeton.
Jak dopadly ostatní české univerzity?
Další domácí školy se umístily v následujících výkonnostních kategoriích:
- 601. až 650. místo: Masarykova univerzita v Brně
- 801. až 1000. místo: Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové.
- 1001. až 1200. místo: České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
- 1201. až 1400. místo: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
- 1401. až 1600. místo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
- 1601 až 1800. místo: Vysoká škola ekonomická v Praze, Ostravská univerzita, Univerzita Pardubice.
- 1801 až 2000. místo: Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni.
- Za místem 2000 se umístila i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
V čem naše školy vynikají?
V jednotlivých dílčích ukazatelích ukázaly české univerzity odlišné silné stránky. V kvalitě výzkumu dominuje Univerzita Hradec Králové se ziskem 69,1 bodu, za níž následuje Česká zemědělská univerzita v Praze (66 bodů).
Opačná situace nastala u spolupráce s průmyslem a komerční praxí, kde domácí pozice ovládly technické univerzity. Lídrem se stalo VUT se 73,2 body, za kterým následuje ČVUT se 62,7 body. V těsném závěsu trojici uzavírá Univerzita Karlova se 62,4 body.
Hodnocení univerzity z hlediska vyučovacího prostředí a kvality výuky vévodí tentokrát Karlovka, následuje ČVUT a VŠCHT.