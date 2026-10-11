Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
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dnes 11. října 2026 v 7:01
Čas čtení 1:05

Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Letošní volby do zastupitelstev jsou za námi. Kdo ovládl největší města?

V Praze se o vítězství v komunálních volbách přetahovalo hnutí STAN a SPOLU Pro Prahu (ODS a TOP 09), nakonec v hlavním městě nakonec zvítězili Starostové v čele s lídrem kandidátky Petrem Hlaváčkem. 

STAN i SPOLU si připsaly po sedmnácti mandátech. Praha sobě s podporou nezávislých kandidátů si připsala třináct mandátů, ANO jedenáct a Piráti sedm mandátů.

Petr Hlaváček (STAN)
Petr Hlaváček (STAN) Zdroj: STAN/propagační materiál

Brno ovládla koalice Lidovců a Starostů s lídrem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). Moravská metropole by tak měla mít historicky prvního lidoveckého primátora.

V Ostravě zvítězilo hnutí ANO s lídrem tamní kandidátky Richardem Verešem. Největší podíl hlasů získalo ANO i v Plzni s lídrem Romanem Zarzyckým. Z krajských měst si ANO připsalo výhru také v Karlových Varech, Pardubicích, Olomouci a Zlíně. V Ústí nad Labem vyhrálo Jedno Ústí se ziskem 51,25 procenta, ANO si připsalo pouze 15,96 procenta.

V pátém největším městě, Liberci, zvítězili Starostové pro Liberecký kraj s lídrem Lukášem Hájkem.

Na výsledky ze všech obcí se můžeš podívat na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Jak dopadly volby u mě?

Účast u letošních komunálních voleb atakuje necelých 48 procent. Je to více než v roce 2022, kdy účast činila účast u voleb 46,07 procenta. 

Anketa:
Jsi spokojen*á s výsledky ve své obci?
Ano, výsledek je super.
Výsledek se mi vůbec nelíbí.
Je mi to jedno.
Ano, výsledek je super.
41 %
125 Hlasů
Výsledek se mi vůbec nelíbí.
33 %
99 Hlasů
Je mi to jedno.
26 %
80 Hlasů
 
 
 
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Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

Kromě obecních zastupitelstev volilo vybraných 27 obvodů i do Senátu. Hned v prvním kole získalo nadpoloviční počet hlasů pět kandidátů, kteří tak mají křeslo v horní komoře jisté:

  • Jan Grolich (KDU-ČSL) ve volebním obvodu Vyškov
  • Jan Sobotka (STAN) v obvodu Trutnov
  • Jan Grulich (TOP 09) v obvodu Rychnov nad Kněžnou
  • Tomáš Fiala (Naše Česko) v obvodu Strakonice
  • Zbyněk Linhart (koalice STAN, SLK) v obvodu Děčín
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