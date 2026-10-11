Letošní volby do zastupitelstev jsou za námi. Kdo ovládl největší města?
V Praze se o vítězství v komunálních volbách přetahovalo hnutí STAN a SPOLU Pro Prahu (ODS a TOP 09), nakonec v hlavním městě nakonec zvítězili Starostové v čele s lídrem kandidátky Petrem Hlaváčkem.
STAN i SPOLU si připsaly po sedmnácti mandátech. Praha sobě s podporou nezávislých kandidátů si připsala třináct mandátů, ANO jedenáct a Piráti sedm mandátů.
Brno ovládla koalice Lidovců a Starostů s lídrem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). Moravská metropole by tak měla mít historicky prvního lidoveckého primátora.
V Ostravě zvítězilo hnutí ANO s lídrem tamní kandidátky Richardem Verešem. Největší podíl hlasů získalo ANO i v Plzni s lídrem Romanem Zarzyckým. Z krajských měst si ANO připsalo výhru také v Karlových Varech, Pardubicích, Olomouci a Zlíně. V Ústí nad Labem vyhrálo Jedno Ústí se ziskem 51,25 procenta, ANO si připsalo pouze 15,96 procenta.
V pátém největším městě, Liberci, zvítězili Starostové pro Liberecký kraj s lídrem Lukášem Hájkem.
Na výsledky ze všech obcí se můžeš podívat na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Účast u letošních komunálních voleb atakuje necelých 48 procent. Je to více než v roce 2022, kdy účast činila účast u voleb 46,07 procenta.
Kromě obecních zastupitelstev volilo vybraných 27 obvodů i do Senátu. Hned v prvním kole získalo nadpoloviční počet hlasů pět kandidátů, kteří tak mají křeslo v horní komoře jisté:
- Jan Grolich (KDU-ČSL) ve volebním obvodu Vyškov
- Jan Sobotka (STAN) v obvodu Trutnov
- Jan Grulich (TOP 09) v obvodu Rychnov nad Kněžnou
- Tomáš Fiala (Naše Česko) v obvodu Strakonice
- Zbyněk Linhart (koalice STAN, SLK) v obvodu Děčín