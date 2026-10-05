Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
2
2
0
dnes 5. října 2026 v 11:00
Čas čtení 5:33

Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb

Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Zdroj: Jan Grolich/propagační materiál

Rodinné boje, nejhorší volební songy i kandidáti, kteří o svém vstupu do politiky ani nevěděli. Jaký bizár přinesly letošní volby?

Volby jsou záležitostí politiky, kterou většinou bereme seriózně. Boj o moc ale provází i řádná dávka bizáru. Letošní klání není výjimkou. Komunální a senátní volby jsou už za rohem, proto jsme pro tebe připravili tento přehled, kde najdeš podle nás ty nejlepší. 

27. září 2026 v 17:10 Čas čtení 1:13 ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích

Předvolební období je pro politiky a političky vždy velmi vypjaté. Souboj o hlasy voličů a voliček každý ale vede jinak. Obecně ale platí zlaté pravidlo, že i špatná reklama je také reklama. Čím bizarnější spot, tím je větší šance, že jej budou lidé sdílet na sítích a dostane se k větší části veřejnosti. 

Bizár ale nenajdeme jen ve volebních spotech. Zajímavé jsou i volební stánky, povolání kandidujících či jejich rodinné vazby na oponenty. Některé strany mají také nepořádek v tom, kdo za ně vlastně kandiduje. Svévolný přístup k volební kampani pojala i koalice Motoristů, Svobodných a Trikolóry v Českých Budějovicích. Rozdávala totiž falešné pokuty, které na první pohled připomínaly výzvy městské policie. O tomto případu jsme ale už na webu psali, pojď se s námi podívat, co dalšího letošní volby vyplodily.

26. září 2026 v 10:33 Čas čtení 1:12 V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie

Kandidáti, kteří nevěděli, že kandidují

Vstup do politiky je velkým krokem, který si musí každý důkladně promyslet. Problém ale nastává v případě, kdy za o něm tebe rozhodne někdo jiný. To se totiž letos pár lidem stalo. Například z kandidátní listiny hnutí SPD v brněnských Černovicích odstoupily dvě ženy poté, co zjistily, že kandidují aniž by o tom věděly. Podle svých slov si myslely, že podepisují účast v okrskových volebních komisích. Hnutí však pochybení popřelo.

Brno.
Brno. Zdroj: Vojtěch Vanda/REFRESHER

Podobná situace ale potkala více lidí. Na kandidátce koalice Restart pro Brno se objevily jména dvou mužů, kteří o svém vstupu do politiky také neměli žádné ponětí. „Beru se za antikomunistu a figurovat na kandidátce s komunisty je pro mě životní ponížení,“ okomentoval situaci jeden z nich. Václav Richter situaci dokonce řešil i s právníkem, podle něj mohl být jeho podpis i zfalšovaný. 

3. října 2026 v 7:00 Čas čtení 6:38 Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu

I v tomto případě se politické uskupení brání a tvrdí, že k chybě z jejich strany nedošlo. Je ale přinejmenším zvláštní, že by hned dva kandidáti takto otočili. Pozoruhodné je také to, že všechny tyto případy se týkají Brna. Podobnou situaci, kdy tři kandidáti o tom, že na seznamech figurují nevěděli, řešili i v Židlochovicích na Brněnsku. Policie v druhém největším městě tak má v souvislosti s letošními volbami opravdu co dělat. 

Kebab nebo WC? Originální volební stánky

V Brně se ještě ale zdržíme. V tomto městě se totiž objevily i opravdu zajímavé a nevšední volební stánky. Na náměstí Svobody například koalice Stačilo! a KSČM postavila objekt připomínající stánek s kebabem. Strana uvedla, že jeho účelem opravdu bylo veřejnost zaujmout. Což se jim jednoznačně povedlo. 

volební stánek, restart pro brno
Zdroj: Kateřina Konečná/propagační materiál

Tento stánek ale není jediným netradičním výtvorem brněnských politiků a političek. Na Mendlově náměstí se totiž do úpravy veřejného prostoru pustilo i nové hnutí Brno klidem. To zase postavilo stánek připomínající veřejné toalety. „Je to z našeho volebního programu v Brně-středu, kde se lídr kandidátky v městské části Martin Landa zasazuje o dostupné toalety v centru. Chtěli jsme upozornit na nedostatek volných WC,“ popsal vizi předseda hnutí a radní Brna pro územní plánování Petr Bořecký pro server Novinky.

Brnoklidem
Zdroj: Brnoklidem/propagační materiál

Zajímavou propagaci zvolila i KDU-ČSL. Ta kampaň do komunálních voleb a představení kandidátů do Senátu odstartovala „Grolich károu“. Šlo o žlutou dodávku nápisem Family first, která nápadně připomínala dodávku Family Frost, kterou si možná někteří z nás ještě pamatujeme z dětství. Plusové body ale musíme straně dodat za to, že nešlo o úplné klamání. Zmrzlina totiž v dodávce stejně jako v originále nechyběla.

grolich, kdučsl
Zdroj: Jan Grolich/propagační materiál

Nezvyklá povolání – od bývalého pornoherce po profi jedlíka

Prohlížení kandidátních listin možná pro většinu z nás nezní příliš lákavě, nabízí ale i zajímavý přehled povolání. Pravidla pouze uvádí, že údaj o povolání kandidáta na kandidátní listině může mít nejvýše 30 znaků včetně mezer, musí být pravdivý a nesmí obsahovat propagaci. Nijak blíže jej však neupravuje.

2. října 2026 v 9:00 Čas čtení 3:21 Navštívili jsme oficiální hlavní město Čechů a Češek v USA. Jaké české tradice se zde dodržují? Navštívili jsme oficiální hlavní město Čechů a Češek v USA. Jaké české tradice se zde dodržují?

Někteří kandidující tak přihlašování svých profesí pojali spíše ironicky. Na listinách najdeme konspiračního teoretika, profesionálního jedlíka, anarchisty, rentiéry nebo třeba ředitele cirkusu. V Brně budou moci obyvatelé a obyvatelky zvolit kamelota či vůdčí
osobnost fanoušků nejmenovaného fotbalového klubu. Ve výčtu zaměstnání pak najdeme i Vinohradského kutila a odborníka na městské plánování se zkušenostmi ze hry Cities Skylines.

Na pražské kandidátce Svobodných pak pozornost upoutal i bývalý pornoherec Robert Rosenberg. Ten se dříve živil natáčením filmů pro dospělé. Nyní ale trénuje box a chce se věnovat politice. Jeho jméno ale mezi kandidáty nevyčnívá jen díky jeho zaměstnání. Rosenberg totiž v minulosti čelil obvinění z loupeže a obchodování s lidmi, nakonec ale dostal jen podmínku za držení drog.

Cities Skylines
Cities Skylines Zdroj: Cities Skylines/propagační materiál

Rodinné vztahy

To, že se v Praze chystá klání dvou bratrů asi všichni asi registrujeme. Nejde ale o jediné rodinné klání letošních voleb. Ve vesnici Hladké Životice na Novojičínsku kandiduje proti sobě hned několik rodinných příslušníků. O devět mandátů v zastupitelstvu se tu uchází rekordních 63 kandidátů ze sedmi subjektů. Kandidují zde proti sobě manželé i rodiče s dětmi. 

Na kandidátkách jiných stran proti sobě bojují hned tři manželské páry, kde každý z dvojice zastupuje jinou stranu či hnutí. Michaela a Ondřej Kneblíkovi, Jolana a David Suchánkovi a Klára a Pavel Dvořákovi. Naopak Šárka a Lukáš Bajerovi bojují za stejný subjekt. Ve volbách se ale v této obci utkají i další rodinní příslušníci. 

Sabina Fusková se postaví své matce Zdeňce Fuskové. To samé čeká sourozence Sofii a Richarda Krausovi, kteří zvolili jiné politické uskupení než jejich matka Soňa Krausová. Hana Soukupová pak kandiduje za stejnou stranu jako její teta Pavla Vaculíková, ale proti svému otci Vladimíru Soukupovi. Některé rodiny ale táhnou za jeden provaz. Jan Homola kandiduje na stejné listině, jako jeho babička Marie Žárská.

18. září 2026 v 17:21 Čas čtení 0:39 ANKETA: Co chybí mladým lidem v Karlovarském kraji? Ptali jsme se, jestli půjdou volit a co jim vadí ANKETA: Co chybí mladým lidem v Karlovarském kraji? Ptali jsme se, jestli půjdou volit a co jim vadí

Bizarní názvy a spoty 

Klasikou každých voleb jsou pak soutěže o nejoriginálnější názvy uskupení. A i ty letošní nejsou výjimkou. Na kandidátkách najdeš například hnutí ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY A OBČANY MOTORISTY s třemi kandidáty v Praze, kteří slibují „lepší Česko za asistence mimozemských civilizací.“ Ve Velkém Oseku na Kolínsku o moc bojuje uskupení Velkoosecký krtek.

V obci Mokré Lazce pak kandiduje uskupení Chlupy v zipu a přátelé, na Benešovsku zase Organizace 5. prosince. Mezi bizarní názvy, ačkoliv v porovnání s výše zmíněnými spíše lehce, pak můžeme určitě zařadit i Únětický hrnec. Jen pro zajímavost. Nejkratší názvy stran mají uskupení MY v Plasech a VY ve Vyškově.

No a náš výběr musíme zakončit výběrem bizarních spotů. Ani o ty nebývá nouze a vzhledem k tomu, že nás letos čekají komunální i senátní volby, nadělilo nám jich toto volební období opravdu pořádnou dávku.

Zástupce ANO v Trutnově například trápí stav chodníků. Václav Kube kandidující pod číslem čtyři se proto rozhodl na něj upozornit ve svém spotu, kde i ukázal, co se může chodcům a chodkyním na neudržovaných cestách stát.

Mnoho obyvatel a obyvatele Prahy trápí Airbnb. Toho si všimli Piráti a rozhodli se ukázat, že svým potenciálním voličům a voličkám rozumí. Je ale otázkou, zda Zdeněk Hřib v sultánské posteli s přilbou a zámečnickými kleštěmi někoho k volbě přesvědčí. 

30. září 2026 v 15:00 Čas čtení 2:04 „Odebírat práva druhým není kvalifikace.“ Organizace chtějí, aby Babiš zrušil jmenování Kříže, Blacka a Kuchařové „Odebírat práva druhým není kvalifikace.“ Organizace chtějí, aby Babiš zrušil jmenování Kříže, Blacka a Kuchařové

Možná nejikoničtějším spotem letošních voleb je ale výtvor kandidáta do Senátu Jana Grolicha. Ten sám jej označil za „Nejhorší předvolební song ever“. Samozřejmě jde o satiru a o zmíněné pravidlo, i špatná reklama je reklama. Na druhou stranu je potřeba se zamyslet nad tím, jestli bychom opravdu někde neměli mít nastavený strop. 

I uskupení kandidující v komunálních volbách ale nezahálí. Spot, který pobavil lidi na sociálních sítích i mimo ně vytvořilo hnutí Společně za LEPŠÍ Litvínov. Jde o píseň, kterou doprovází opravdu zajímavý videoklip. Vyvstává tak otázka, zda hnutí bude bojovat ve volbách nebo v SuperStar.

Od úsměvných klipů se ale přesuneme k jinému typu bizáru. O ten se postarali Motoristé sobě. V rámci kampaně zveřejnili video, na kterém vyhazují své oponenty, přesněji pirátské úředníky, z okna. Tuto satiru mnoho lidí neocenilo a kritiky se dočkali i z řad svých voličů a voliček. 

Předvolební kampaně zkrátka i letos dokazují, že cesta k politické moci bývá často dlážděna absurdními nápady, nečekanými rodinnými dramaty i těžko pochopitelným marketingem. Zda nakonec zvítězí propracovaný program, sliby o záchraně s pomocí mimozemšťanů, stánek s kebabem nebo ten nejbizarnější virální spot, se ukáže už brzy u volebních uren. Jisté je jen jedno. Ať už se kandidující snaží zaujmout jakkoliv úsměvnými či kontroverzními prostředky a mění politický souboj v lehké panoptikum, to nejdůležitější rozhodnutí, komu skutečně svěříme vedení našich obcí a křesla v Senátu, máme nakonec v rukou jen my sami.

28. září 2026 v 9:57 Čas čtení 2:51 Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
30. září 2026 v 10:00 Čas čtení 4:11 „Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště „Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
29. září 2026 v 10:14 Čas čtení 0:54 Evropa rozdělena na půl. Západ v nadprůměrném babím létě a východ deset stupňů pod standardem Evropa rozdělena na půl. Západ v nadprůměrném babím létě a východ deset stupňů pod standardem
Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: rozhlas.cz, denik.cz, denik.cz, metro.cz, idnes.cz, facebook.com, x.com, novinky.cz, novinky.cz, facebook.com, programydovoleb.cz, instagram.com
Náhledový obrázek: ANO/Jan Grolich/Lepší Litvínov/propagační materiál
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:15
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
dnes v 12:30
Žalobce: Turek naplnil skoro všechny znaky trestného činu. Obviněný ale nebude
Žalobce: Turek naplnil skoro všechny znaky trestného činu. Obviněný ale nebude
dnes v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před hodinou
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
před 3 hodinami
Česká média se spojila a vzkázala politikům: Násilí není argument
Česká média se spojila a vzkázala politikům: Násilí není argument
dnes v 08:15
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
Za znásilnění psali eseje. Scenárista South Parku teď studenty veřejně odhaluje na internetu
včera v 17:30
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
včera v 13:00
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
před 2 dny
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
dnes v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
28. 9. 2026 9:57
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
30. 9. 2026 10:00
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
před 3 dny
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
před 3 dny
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
26. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
Lifestyle news
Tom Cruise má na kontě jeden z největších propadáků roku. Digger nezaujal diváctvo ani kritiku
dnes v 12:00
Hraješ Valorant, Minecraft nebo Clash of Clans? EU vyšetřuje herní giganty kvůli tahání peněz z hráčů
včera v 12:00
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
včera v 08:00
Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week
před 2 dny
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 3 dny
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
před 3 dny
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
před 3 dny
Chceš vidět film, který otřásl izraelskou společností? Dokument NAZA uvedou pražská Aerokina
před 3 dny
Pražský festival Metronome definitivně končí. Za 10 let zde vystoupili třeba Iggy Pop, Nick Cave nebo Massive Attack
před 4 dny
Česko Všechno
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
před 2 dny
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
Už příští týden nás čekají komunální volby i první kolo souboje o křesla v Senátu. Předvolební debaty se tak vyostřují.
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
před 3 dny
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
včera v 17:30
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
před 2 dny
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu
před 2 dny
Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
včera v 13:00
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
Zahraničí Všechno
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
před 3 dny
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
1. 10. 2026 14:42
Pobodali ho přímo v kokpitu. Pilot i tak pomohl zachránit 174 lidí, teď ho oslavují jako hrdinu
před 3 dny
Navštívili jsme oficiální hlavní město Čechů a Češek v USA. Jaké české tradice se zde dodržují?
Česko Všechno
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
dnes v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před 2 dny
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
před 3 dny
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
Politika Všechno
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
dnes v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před 2 dny
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
včera v 17:30
Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
dnes v 11:00
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
Rodinné boje, nejhorší volební songy i kandidáti, kteří o svém vstupu do politiky ani nevěděli. Jaký bizár přinesly letošní volby?
Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
včera v 11:30
Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
před 2 dny
Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
před 2 dny
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
Sedm studentů Cornellovy univerzity mělo v roce 2024 znásilnit svou spolužačku. Za trest museli napsat eseje
před 2 dny
Sedm studentů Cornellovy univerzity mělo v roce 2024 znásilnit svou spolužačku. Za trest museli napsat eseje
Více