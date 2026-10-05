Rodinné boje, nejhorší volební songy i kandidáti, kteří o svém vstupu do politiky ani nevěděli. Jaký bizár přinesly letošní volby?
Volby jsou záležitostí politiky, kterou většinou bereme seriózně. Boj o moc ale provází i řádná dávka bizáru. Letošní klání není výjimkou. Komunální a senátní volby jsou už za rohem, proto jsme pro tebe připravili tento přehled, kde najdeš podle nás ty nejlepší.
Předvolební období je pro politiky a političky vždy velmi vypjaté. Souboj o hlasy voličů a voliček každý ale vede jinak. Obecně ale platí zlaté pravidlo, že i špatná reklama je také reklama. Čím bizarnější spot, tím je větší šance, že jej budou lidé sdílet na sítích a dostane se k větší části veřejnosti.
Bizár ale nenajdeme jen ve volebních spotech. Zajímavé jsou i volební stánky, povolání kandidujících či jejich rodinné vazby na oponenty. Některé strany mají také nepořádek v tom, kdo za ně vlastně kandiduje. Svévolný přístup k volební kampani pojala i koalice Motoristů, Svobodných a Trikolóry v Českých Budějovicích. Rozdávala totiž falešné pokuty, které na první pohled připomínaly výzvy městské policie. O tomto případu jsme ale už na webu psali, pojď se s námi podívat, co dalšího letošní volby vyplodily.
Kandidáti, kteří nevěděli, že kandidují
Vstup do politiky je velkým krokem, který si musí každý důkladně promyslet. Problém ale nastává v případě, kdy za o něm tebe rozhodne někdo jiný. To se totiž letos pár lidem stalo. Například z kandidátní listiny hnutí SPD v brněnských Černovicích odstoupily dvě ženy poté, co zjistily, že kandidují aniž by o tom věděly. Podle svých slov si myslely, že podepisují účast v okrskových volebních komisích. Hnutí však pochybení popřelo.
Podobná situace ale potkala více lidí. Na kandidátce koalice Restart pro Brno se objevily jména dvou mužů, kteří o svém vstupu do politiky také neměli žádné ponětí. „Beru se za antikomunistu a figurovat na kandidátce s komunisty je pro mě životní ponížení,“ okomentoval situaci jeden z nich. Václav Richter situaci dokonce řešil i s právníkem, podle něj mohl být jeho podpis i zfalšovaný.
I v tomto případě se politické uskupení brání a tvrdí, že k chybě z jejich strany nedošlo. Je ale přinejmenším zvláštní, že by hned dva kandidáti takto otočili. Pozoruhodné je také to, že všechny tyto případy se týkají Brna. Podobnou situaci, kdy tři kandidáti o tom, že na seznamech figurují nevěděli, řešili i v Židlochovicích na Brněnsku. Policie v druhém největším městě tak má v souvislosti s letošními volbami opravdu co dělat.
Kebab nebo WC? Originální volební stánky
V Brně se ještě ale zdržíme. V tomto městě se totiž objevily i opravdu zajímavé a nevšední volební stánky. Na náměstí Svobody například koalice Stačilo! a KSČM postavila objekt připomínající stánek s kebabem. Strana uvedla, že jeho účelem opravdu bylo veřejnost zaujmout. Což se jim jednoznačně povedlo.
Tento stánek ale není jediným netradičním výtvorem brněnských politiků a političek. Na Mendlově náměstí se totiž do úpravy veřejného prostoru pustilo i nové hnutí Brno klidem. To zase postavilo stánek připomínající veřejné toalety. „Je to z našeho volebního programu v Brně-středu, kde se lídr kandidátky v městské části Martin Landa zasazuje o dostupné toalety v centru. Chtěli jsme upozornit na nedostatek volných WC,“ popsal vizi předseda hnutí a radní Brna pro územní plánování Petr Bořecký pro server Novinky.
Zajímavou propagaci zvolila i KDU-ČSL. Ta kampaň do komunálních voleb a představení kandidátů do Senátu odstartovala „Grolich károu“. Šlo o žlutou dodávku nápisem Family first, která nápadně připomínala dodávku Family Frost, kterou si možná někteří z nás ještě pamatujeme z dětství. Plusové body ale musíme straně dodat za to, že nešlo o úplné klamání. Zmrzlina totiž v dodávce stejně jako v originále nechyběla.
Nezvyklá povolání – od bývalého pornoherce po profi jedlíka
Prohlížení kandidátních listin možná pro většinu z nás nezní příliš lákavě, nabízí ale i zajímavý přehled povolání. Pravidla pouze uvádí, že údaj o povolání kandidáta na kandidátní listině může mít nejvýše 30 znaků včetně mezer, musí být pravdivý a nesmí obsahovat propagaci. Nijak blíže jej však neupravuje.
Někteří kandidující tak přihlašování svých profesí pojali spíše ironicky. Na listinách najdeme konspiračního teoretika, profesionálního jedlíka, anarchisty, rentiéry nebo třeba ředitele cirkusu. V Brně budou moci obyvatelé a obyvatelky zvolit kamelota či vůdčí
osobnost fanoušků nejmenovaného fotbalového klubu. Ve výčtu zaměstnání pak najdeme i Vinohradského kutila a odborníka na městské plánování se zkušenostmi ze hry Cities Skylines.
Na pražské kandidátce Svobodných pak pozornost upoutal i bývalý pornoherec Robert Rosenberg. Ten se dříve živil natáčením filmů pro dospělé. Nyní ale trénuje box a chce se věnovat politice. Jeho jméno ale mezi kandidáty nevyčnívá jen díky jeho zaměstnání. Rosenberg totiž v minulosti čelil obvinění z loupeže a obchodování s lidmi, nakonec ale dostal jen podmínku za držení drog.
Rodinné vztahy
To, že se v Praze chystá klání dvou bratrů asi všichni asi registrujeme. Nejde ale o jediné rodinné klání letošních voleb. Ve vesnici Hladké Životice na Novojičínsku kandiduje proti sobě hned několik rodinných příslušníků. O devět mandátů v zastupitelstvu se tu uchází rekordních 63 kandidátů ze sedmi subjektů. Kandidují zde proti sobě manželé i rodiče s dětmi.
Na kandidátkách jiných stran proti sobě bojují hned tři manželské páry, kde každý z dvojice zastupuje jinou stranu či hnutí. Michaela a Ondřej Kneblíkovi, Jolana a David Suchánkovi a Klára a Pavel Dvořákovi. Naopak Šárka a Lukáš Bajerovi bojují za stejný subjekt. Ve volbách se ale v této obci utkají i další rodinní příslušníci.
Sabina Fusková se postaví své matce Zdeňce Fuskové. To samé čeká sourozence Sofii a Richarda Krausovi, kteří zvolili jiné politické uskupení než jejich matka Soňa Krausová. Hana Soukupová pak kandiduje za stejnou stranu jako její teta Pavla Vaculíková, ale proti svému otci Vladimíru Soukupovi. Některé rodiny ale táhnou za jeden provaz. Jan Homola kandiduje na stejné listině, jako jeho babička Marie Žárská.
Bizarní názvy a spoty
Klasikou každých voleb jsou pak soutěže o nejoriginálnější názvy uskupení. A i ty letošní nejsou výjimkou. Na kandidátkách najdeš například hnutí ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY A OBČANY MOTORISTY s třemi kandidáty v Praze, kteří slibují „lepší Česko za asistence mimozemských civilizací.“ Ve Velkém Oseku na Kolínsku o moc bojuje uskupení Velkoosecký krtek.
V obci Mokré Lazce pak kandiduje uskupení Chlupy v zipu a přátelé, na Benešovsku zase Organizace 5. prosince. Mezi bizarní názvy, ačkoliv v porovnání s výše zmíněnými spíše lehce, pak můžeme určitě zařadit i Únětický hrnec. Jen pro zajímavost. Nejkratší názvy stran mají uskupení MY v Plasech a VY ve Vyškově.
No a náš výběr musíme zakončit výběrem bizarních spotů. Ani o ty nebývá nouze a vzhledem k tomu, že nás letos čekají komunální i senátní volby, nadělilo nám jich toto volební období opravdu pořádnou dávku.
Zástupce ANO v Trutnově například trápí stav chodníků. Václav Kube kandidující pod číslem čtyři se proto rozhodl na něj upozornit ve svém spotu, kde i ukázal, co se může chodcům a chodkyním na neudržovaných cestách stát.
Mnoho obyvatel a obyvatele Prahy trápí Airbnb. Toho si všimli Piráti a rozhodli se ukázat, že svým potenciálním voličům a voličkám rozumí. Je ale otázkou, zda Zdeněk Hřib v sultánské posteli s přilbou a zámečnickými kleštěmi někoho k volbě přesvědčí.
Možná nejikoničtějším spotem letošních voleb je ale výtvor kandidáta do Senátu Jana Grolicha. Ten sám jej označil za „Nejhorší předvolební song ever“. Samozřejmě jde o satiru a o zmíněné pravidlo, i špatná reklama je reklama. Na druhou stranu je potřeba se zamyslet nad tím, jestli bychom opravdu někde neměli mít nastavený strop.
I uskupení kandidující v komunálních volbách ale nezahálí. Spot, který pobavil lidi na sociálních sítích i mimo ně vytvořilo hnutí Společně za LEPŠÍ Litvínov. Jde o píseň, kterou doprovází opravdu zajímavý videoklip. Vyvstává tak otázka, zda hnutí bude bojovat ve volbách nebo v SuperStar.
Od úsměvných klipů se ale přesuneme k jinému typu bizáru. O ten se postarali Motoristé sobě. V rámci kampaně zveřejnili video, na kterém vyhazují své oponenty, přesněji pirátské úředníky, z okna. Tuto satiru mnoho lidí neocenilo a kritiky se dočkali i z řad svých voličů a voliček.
Předvolební kampaně zkrátka i letos dokazují, že cesta k politické moci bývá často dlážděna absurdními nápady, nečekanými rodinnými dramaty i těžko pochopitelným marketingem. Zda nakonec zvítězí propracovaný program, sliby o záchraně s pomocí mimozemšťanů, stánek s kebabem nebo ten nejbizarnější virální spot, se ukáže už brzy u volebních uren. Jisté je jen jedno. Ať už se kandidující snaží zaujmout jakkoliv úsměvnými či kontroverzními prostředky a mění politický souboj v lehké panoptikum, to nejdůležitější rozhodnutí, komu skutečně svěříme vedení našich obcí a křesla v Senátu, máme nakonec v rukou jen my sami.