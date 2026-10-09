Ministr zahraničních věcí vyrazil do hospody za místními. Co mu řekli, ale neprozradil.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) podnikl ve čtvrtek neobvyklou cestu do obce Černouček na Litoměřicku. Cílem jeho návštěvy domovské vesnice prezidenta Petra Pavla bylo přímo na místě zjistit, jak místní obyvatelé reagují na prezidentovu avizovanou neúčast v právě probíhajících komunálních volbách. Hlava státu totiž měla v těchto dnech pobývat na soukromé dovolené v Maroku, nakonec ale na poslední chvíli plány změnila a odvolila.
Své dojmy z návštěvy místní hospody shrnul Macinka na sociálních sítích s dávkou ironie. O přesné názory sousedů se s veřejností nepodělil, ale na svém profilu na Facebooku poznamenal, že „po diskusi v délce dvou malých piv raději neříká nic.“
Původní prezidentovo rozhodnutí upřednostnit zahraniční cestu před volbami mezitím stihlo vyvolat kritiku napříč politickým spektrem. Kancelář prezidenta republiky sice ještě ve středu potvrdila, že hlava státu svůj program nezmění, a hrozící absenci u uren omluvila jako chybu v plánování, které Petr Pavel lituje. Nakonec ale bylo vše jinak a prezident svůj hlas do urny vhodil.
Šéf diplomacie Macinka se k prezidentově původně plánované cestě sarkasticky vyjádřil již o týden dříve. Pro server iDNES.cz tehdy uvedl, že jej avizovaná absence mrzí z toho důvodu, že Motoristé v Černoučku podporují jednu z kandidátek a přicházejí tak o jeho „nejracionálnější volbu“. Zároveň s nadsázkou dodal, že pokud by prezident plánoval volit konkurenční listinu, přeje mu hezkou dovolenou a žertem mu doporučil, aby s sebou vzal na cesty i politicky podobně smýšlející sousedy.
Šéf diplomacie Macinka se k prezidentově cestě sarkasticky vyjádřil již o týden dříve. Pro server iDNES.cz tehdy uvedl, že jej absence mrzí z toho důvodu, že Motoristé v Černoučku podporují jednu z kandidátek a přicházejí tak o jeho „nejracionálnější volbu“. Zároveň s nadsázkou dodal, že pokud by prezident plánoval volit konkurenční listinu, přeje mu hezkou dovolenou a žertem mu doporučil, aby s sebou vzal na cesty i politicky podobně smýšlející sousedy.
Kritika z více stran
Předtím, než prezident své plány na poslední chvíli změnil, se jeho neúčast nelíbila řadě politiků. „Nemám pro to pochopení a je to chyba. Pro volby jsme ještě jako minulá vláda stanovili pevné datum, je to špatný signál vůči voličům,“ prohlásila v pořadu Partie na CNN Prima News poslankyně Michaela Šebelová (STAN). Podle ní by toto rozhodnutí Petru Pavlovi mohlo v budoucnu politicky ublížit.
Přidal se k ní i bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je volební účast důležitá a prezident by měl jít příkladem. „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit a dává to špatný signál.“
„U takto vysoce postavených politiků to je chyba,“ dodal v debatě na České televizi předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Marián Jurečka. Zde se k prezidentově dovolené vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Ten prohlásil, že rozhodnutí nejít k volbám je „prezidentovo svaté právo“. S Jurečkou se ale shodli, že tímto krokem Pavel vyslal špatný signál.