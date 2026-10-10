Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
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dnes 10. října 2026 v 10:10
Čas čtení 0:40

Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Zdroj: Policie ČR

V Praze na Hlávkově mostě v sobotu kolem osmé hodiny ráno havarovalo policejní auto, prorazilo zábrany a spadlo do Vltavy. V autě byly dvě osoby.

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V době pádu se v policejním voze měl nacházet jeden muž a jedna žena. Oba jsou podchlazení, ale vyvázli bez vážnějších zranění. O pádu vozu na X informovala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.


Nehodu měl viděl svědek, který skočil do vody, aby osobám ve voze pomohl. „Ve voze byli žena a muž mezi 25 a 30 lety, na místě byl ještě běžec, který pro ně skákal na pomoc. Všichni jsou venku mimo ohrožení života, bez zranění, jsou podchlazení a v péči záchranářů. Pravděpodobně pojedou do nemocnice k další péči,“ popsala Novinkám mluvčí záchranky Jana Poštová.

Policejní vůz se podařilo z vody vytáhnout, okolnosti nehody ale zatím nejsou jasné.

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Náhledový obrázek: Policie ČR
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