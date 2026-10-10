V Praze na Hlávkově mostě v sobotu kolem osmé hodiny ráno havarovalo policejní auto, prorazilo zábrany a spadlo do Vltavy. V autě byly dvě osoby.
V době pádu se v policejním voze měl nacházet jeden muž a jedna žena. Oba jsou podchlazení, ale vyvázli bez vážnějších zranění. O pádu vozu na X informovala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.
Na Hlávkově mostě došlo k pádu vozidla do Vltavy. Uvnitř byla Ž a M cca 30let. Na místo vyrazily na pomoc 3x RZP, IP, RV. Svědek události skočil do vody a posádce vozu pomáhal. Všichni jsou v pořádku, podchlazení, mimo ohrožení života v naši péči.Moc děkujeme zachránci za pomoc❤️— ZZS HMP (@zzshmp) October 10, 2026
Nehodu měl viděl svědek, který skočil do vody, aby osobám ve voze pomohl. „Ve voze byli žena a muž mezi 25 a 30 lety, na místě byl ještě běžec, který pro ně skákal na pomoc. Všichni jsou venku mimo ohrožení života, bez zranění, jsou podchlazení a v péči záchranářů. Pravděpodobně pojedou do nemocnice k další péči,“ popsala Novinkám mluvčí záchranky Jana Poštová.
Policejní vůz se podařilo z vody vytáhnout, okolnosti nehody ale zatím nejsou jasné.