Volby do Poslanecké sněmovny by na začátku října vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě by skončil STAN, který za sebou o více než pět procent nechává ODS.
Pokud by se sněmovní volby konaly na začátku října, zvítězilo by v nich hnutí ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 31,3 procenta hlasů. Vyplývá to z nového volebního modelu agentury STEM. Na druhém místě by skončil sílící STAN, který by si připsal 16,6 procenta hlasů. Průzkum se konal ještě před komunálními volbami z 9. a 10. října.
Třetí příčku by obsadila ODS s 11 procenty a na čtvrtém místě by skončilo vládní SPD se ziskem 7,5 procenta. Poslední stranou, která by se do Poslanecké sněmovny dostala, by byli Piráti s 7,2 procenty.
Pětiprocentní hranici by podle volebního nepřekročili vládní Motoristé sobě, kteří tak od loňských voleb oslabili. Z někdejších vládních stran se pod pěti procenty pohybují TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem přes tři a dvě procenta.
„Vzájemné poměry sil vládního a opozičního bloku zůstávají podobné jako před rokem. Na vládní straně oslabilo hnutí ANO a Motoristé sobě, naopak SPD při součtu s volebními partnery sílí. V opozičním poli je pak nejzřetelnější změnou výrazný růst hnutí STAN a oslabení stran někdejší koalice SPOLU,“ uvádí analytik STEM Martin Kratochvíl.