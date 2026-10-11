PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
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dnes 11. října 2026 v 16:22
Čas čtení 0:53

PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Volby do Poslanecké sněmovny by na začátku října vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě by skončil STAN, který za sebou o více než pět procent nechává ODS.

Pokud by se sněmovní volby konaly na začátku října, zvítězilo by v nich hnutí ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 31,3 procenta hlasů. Vyplývá to z nového volebního modelu agentury STEM. Na druhém místě by skončil sílící STAN, který by si připsal 16,6 procenta hlasů. Průzkum se konal ještě před komunálními volbami z 9. a 10. října. 

Průzkum se uskutečnil od 1. do 6. října a zúčastnilo se ho 1332 lidí.
11. října 2026 v 13:30 Čas čtení 4:52 Motoristé propadli, Piráti dál oslabují. Analytička STEM vysvětluje, co ukázaly volby Motoristé propadli, Piráti dál oslabují. Analytička STEM vysvětluje, co ukázaly volby
Andrej Babiš (ANO). Martin Kupka (ODS). Vít Rakušan. (STAN) Tomio Okamura (SPD).
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Třetí příčku by obsadila ODS s 11 procenty a na čtvrtém místě by skončilo vládní SPD se ziskem 7,5 procenta. Poslední stranou, která by se do Poslanecké sněmovny dostala, by byli Piráti s 7,2 procenty.

Pětiprocentní hranici by podle volebního nepřekročili vládní Motoristé sobě, kteří tak od loňských voleb oslabili. Z někdejších vládních stran se pod pěti procenty pohybují TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem přes tři a dvě procenta.

„Vzájemné poměry sil vládního a opozičního bloku zůstávají podobné jako před rokem. Na vládní straně oslabilo hnutí ANO a Motoristé sobě, naopak SPD při součtu s volebními partnery sílí. V opozičním poli je pak nejzřetelnější změnou výrazný růst hnutí STAN a oslabení stran někdejší koalice SPOLU,“ uvádí analytik STEM Martin Kratochvíl.

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