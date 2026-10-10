Komunální volby jsou za námi, stejně tak i první kolo voleb do Senátu. Dění okolo voleb jsme sledovali živě.
👉 Kromě obecních zastupitelstev volilo vybraných 27 obvodů i do Senátu.
👉 Výsledky jsme sledovali živě.
06:00 — Prognózy se po nočním sčítání hlasů potvrdily. V hlavním městě zvítězili Starostové v čele s lídrem Petrem Hlaváčkem. V Brně zvítězila koalice KDU-ČSL a STANu s lidoveckým lídrem Jakubem Hruškou. Vítěz jihomoravské metropole odmítá spolupráci s ANO. Účast u komunálních voleb činila necelých 48 procent.
22:00 — Podle průběžných výsledků míří k vítězství v Praze hnutí STAN, v Brně by měla zvítězit koalice Lidovců a Starostů. Hnutí ANO vede v Ostravě, Plzni či Pardubicích. V Liberci se blíží vítězství Starostové pro Liberecký kraj.
21:42 — „V tuto chvíli to vypadá, že budeme mít sedm mandátů, to není moc,“ řekla na tiskové konferenci Pirátů Tereza Nislerová. „Praha těmito volbami ukázala, že odmítá populistické zkratky. Úspěch je, že se nedostali Motoristé sobě a SPD.“
21:30 — Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v průběžným výsledkům v Praze: „My chceme spolupracovat s novým vedením, ale když to bude jak v minulosti, kdy bývalý předseda ODS to zakázal a pan Kupka to taky nechce, tak my se z toho nezhroutíme. ‚Stoosmička‘ přijímá zákony, ‚stoosmička‘ rozhoduje o rozpočtu. Takže je na nich, jestli budou chtít s námi dělat ty projekty.“
21:20 — „Co se týká komunálních voleb, tak je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni. (...) Je pravda, že jsme neuspěli v Ústí nad Labem, ale je to dáno tím, že tam proti nám vznikla pětikoalice,“ řekl k volbám Karel Havlíček (ANO).
21:11 — „Volby potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi, de facto na všech úrovních kromě Senátu,“ řekl premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci ve volebním štábu ANO.
21:04 — V komunálních volbách je sečteno přes 92 procent okrsků. Volební účast zatím dosáhla necelých 48 procent.
21:00 — V Jihlavě s velkou převahou vyhrál Tým Pro Jihlavu s primátorem z ODS Petrem Ryškou. Před sečtením posledních dvou okrsků mělo přes 37 procent hlasů.
20:53 — Štáb Pirátů v Trojském pivovaru připomíná party. Novináři si ale stěžují na zimu.
20:33 — K výhře v komunálních volbách v Brně míří koalice lidovců a Starostů s lídrem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL). Po 40 procent sečtených hlasů se pohybuje kolem zisku 25 procent.
20:21 — Hnutí ANO na pražském Chodově chystá tiskovou konferenci k výsledkům voleb. ANO vede v Ostravě, Plzni, Pardubicích i dalších obcích.
20:01 — V Praze si zatím podle průběžných výsledků první místo drží Starostové před SPOLU. Následuje Praha sobě, čtvrté ANO a Piráti na pátém místě.
19:45 — Šéf Motoristů Petr Macinka ve vysílání ČT k průběžným výsledkům v Praze řekl: „Nemám z toho radost, netěší mě to a ukazuje se, že v Praze se to ještě budeme muset lépe naučit. Když se dívám na průběžné výsledky, tak v Praze to vypadá tak, že zhruba sedmdesát procent hlasů získávají strany, které se velmi silně vymezují vůči vládě.“
19:29 — V Ostravě je sečteno přes 50 procent okrsků, zatím zde vede hnutí ANO se ziskem kolem 27 procent hlasů.
19:06 — V komunálních volbách jsou sečteny téměř tři čtvrtiny hlasů. Výsledky z největších měst budou známé až později večer. V Praze po sečtení necelé desetiny hlasů o první místo bojují SPOLU pro Prahu se STAN. V Brně vede koalice lidovců se Starosty, v Ostravě zatím vítězí ANO.
19:00 — Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude opět Jan Sobotka (STAN). V prvním kole podle prognózy získá nadpoloviční počet hlasů.
18:53 — Novým senátorem za Vyškovsko se už v prvním volebním kole jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich.
18:44 — Předseda Senátu Miloš Vystrčil na tiskové konferenci, které se Refresher News zúčastnil, vyzval, aby šli lidé volit i do druhého kola senátních voleb, které se uskuteční v pátek 16. a v sobotu 17. října.
„Vypadá to, že devět našich kandidátů by se mělo probojovat do druhého kola, to je jednoznačný úspěch,“ okomentoval předseda ODS Martin Kupka průběžné volební výsledky.
18:35 — „Poslední měsíce jsme jeli na dřeň a výsledek je slibný,“ řekl na tiskové konferenci Adam Scheinherr, lídr Prahy sobě. „Cítím pozitivní vibe, je tady skvělá atmosféra, to mi dodává energii,“ dodal.
18:26 — Průběžné výsledky voleb zhodnotil šéf STANu Vít Rakušan. „Neměli jsme zastoupení v Pardubicích, máme úspěch v Budějovicích, Olomouci, ale rád bych se podíval i do Ústí nad Labem, kde díky spojené kandidátce porazíme ANO na hlavu,“ řekl šéf STANu Rakušan.
„Zatím to vypadá, že do druhého kola postoupí dvanáct kandidátů a věřím, že postoupí i ten třináctý Martin Dvořák v Hradci Králové. To by byl velký úspěch,“ dodal na tiskové konferenci.
18:21 — Už v prvním kole by měl být zvolen senátorem v obvodu Rychnov nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09.
18:12 — Hnutí Naše Česko má svého prvního zástupce v Senátu. Tomáš Fiala porazil v obvodu Strakonice další dva kandidáty a s nadpoloviční většinou hlasů se stává členem horní komory už v prvním kole.
18:00 — Lidé v Hrádku na Hradecku v referendu rozhodli o převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve.
17:48 — Po sečtení poloviny okrsků mělo ANO postupující ve 15 senátních obvodech, STAN v 10 obvodech, ODS v osmi, KDU-ČSL ve třech.
17:26 — V komunálních volbách už je sečtena polovina okrsků, ze stran aktuálně vedou lidovci.
17:07 — Lidé v Dubenci na Příbramsku těsnou většinou hlasů v referendu podpořili plánované odtěžení a likvidaci uranové haldy.
16:52 — Po sečtení více než 30 procent okrsků má k postupu do druhého kola voleb do Senátu nakročeno 18 kandidátů hnutí ANO. Na druhém místě je hnutí STAN se šesti kandidáty, následuje KDU-ČSL se třemi. (ČT24)
16:31 — Historicky prvním zastupitelem zvoleným za Motoristy v komunálních volbách je Martin Král v obci Černouček, uvedl ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
16:22 — V komunálních volbách už je sečtena zhruba pětina okrsků. Největší podíl hlasů mají zatím nezávislí kandidáti, ze stran vede KDS-ČSL, následuje STAN. Volební účast se pohybuje kolem 50 procent.
16:03 — Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že by ve funkci chtěl po volbách pokračovat. „Kdybych říkal, že ambici nemám, tak bych lhal, ale beru to s velkou pokorou. Ten, kdo to rozhoduje, jsou voliči,“ citovaly jej Novinky.
15:51 — V komunálních volbách je sečteno přes 12 procent okrsků. Podle průběžných výsledků má ze sněmovních uskupení zatím nejvíce hlasů KDU-ČSL, následuje hnutí ANO a ODS. Informuje o tom Česká televize.
15:49 — Po sečtení 10 procent hlasovacích lístků do Senátu nejčastěji postupují do druhého kola zástupci hnutí ANO a STAN.
15:40 — Motoristé sobě nevpustili do svého volebního štábu v centru Prahy některá média. Vedle Deníku N nedostal akreditaci týdeník Respekt, oficiálně z kapacitních důvodů.
15:36 — Známé už jsou výsledky i z nejmenší obce Olomouckého kraje, Mutkově na Šumpersku. Žije zde 38 obyvatel, kteří měli na výběr jednu jednu kandidátku – KDU-ČSL. Nejvíce hlasů (21) dostali lídr kandidátky Bohuš Jiříček a dvojka Margita Konyariková. Dosavadní starostka Dita Peštová dostala 20 hlasů.
15:21 — Ve Zlínském kraji se v komunálních volbách nejrychleji sečetly hlasy v Třeběticích na Kroměřížsku. V obci s 226 voliči odevzdalo svůj hlas 96 lidí, volební účast byla 42,48 procenta.
15:16 — V jedné z nejmenších obcí v Česku, ve vesničce Čilá na Rokycansku, mohlo volit jen 21 lidí. K urnám jich přišlo 18, jeden hlas byl ale neplatný. Obec má pětičlenné zastupitelstvo, na výběr bylo jediné Sdružení nezávislých kandidátů se stávajícím starostou a místostarostkou.
15:06 — V Moravskoslezském kraji byly jako první sečteny výsledky v Horních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku. K volbám zde přišlo 28,47 procenta voličů. Do zastupitelstva míří všech devět kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů Za Horní Tošanovice. Jiná kandidátka na výběr nebyla.
14:56 — Ve středních Čechách má jako první sečtené výsledky komunálních voleb obec Korno na Berounsku. Všech sedm míst v zastupitelstvu získalo sdružení Společně pro Korno. Konkurenčnímu Sdružení přátel obce Korno zde nezískalo žádný mandát.
14:44 — První výsledky letošních komunálních voleb ČSÚ zveřejnil už ve 14:30 ze tří obcí. Jde mezi nimi například obec Čermná na Domažlicku, kde měli lidé na výběr jen jedinou kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů.
14:40 — Podle exitpollu má zatím v Brně nakročeno k vítězství koalice Lidovců a Starostů se ziskem 24 až 30 procent hlasů. Následuje hnutí ANO, na třetí místě je blok ODS a TOP 09, který by měl získat 10 až 15 procent hlasů.
14:10 — ČSÚ vydal po uzavření místností několik zajímavých statistik. V letošních volbách hlasovalo 124 958 prvovoličů, hlasovalo se celkem ve 14 553 volebních okrscích, pro komunální volby se vytisklo 13 milionů hlasovacích lístků a pro Senát sedm milionů sad lístků.
14:00 — Volební místnosti se úderem druhé hodiny odpolední zavřely. Začíná sčítání hlasů.
13:15 — Část voličů a voliček se setkala s nepříjemným problémem. Ti, kteří si v minulosti zažádali o volení ze zahraničí, a ze zvláštního seznamu voličů se nenechali vyškrtnout, nemohli dle svých slov volit Senátu.
12:40 — V Brně dosáhla volební účast k 10:00 téměř 40 procent, ve středních Čechách se volební účast nejčastěji pohybuje mezi 30 až 43 procenty. Volební účast v sobotu v Praze přesáhla 30 procent.
11:51 — Česká televize informovala, že policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy, ke kterému mělo dojít v Českém Těšíně. Podezření se však dosud nepotvrdilo. Policisté na případu dál intenzivně pracují.
11:33 — K neobvyklým incidentům došlo i v Brně, kde komise i strážníci řešili hned několik událostí. „V pátek o půl osmé večer členka volební komise oznámila na lince 156, že neznámý a velmi mladě vypadající člověk na toaletách záměrně poškodil dvě záchodová prkénka a utekl. Strážníci oslovili několik svědků a dobrali se informací, které by mohly vést k jeho identifikaci," popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Na stejné škole později uklízečka omylem spustila alarm. Následně členka komise nahlásila mladého muže, který měl podle ní chodil po chodbě a mohl být pod vlivem drog. Nikoho takového ale strážníci nenašli.
10:52 — Kromě komunálních voleb lidé na několika místech v Česku zároveň hlasují i v rekordních 20 místních referend o větrných elektrárnách. Konají se v sedmi krajích a týkají se výstavby 87 nových větrných turbín o výkonu zhruba 480 megawattů. O tématu větrných elektráren v Česku jsme psali více zde.
10:28 — Komunální volby provázejí i kuriózní incidenty. Například v Zábřehu na Šumpersku skupina mladíků ukradla vlajku umístěnou u volební místnosti. Informoval o tom iDNES.
„Stožár je zde níže, kluci vlajku sundali a utíkali s ní o dvě ulice dál, k obchodu. Paní je dostihla, vlajku jim vzala a vrátila ji volební komisi,“ popsala mluvčí města Lucie Mahdalová.
9:44 Nejstaršímu kandidujícímu je 99 let, zatímco osmnáctiletých kandidátů a kandidátek je letos 643. Ve více než 900 obcích se do zastupitelstva dostanou všichni kandidující. Další zajímavosti o volbách najdeš zde.
9:09 — První výsledky, které zveřejní Český statistický úřad, bychom mohli znát mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Na kompletní výsledky si zřejmě počkáme do nedělního rána.
8:31 — K obecním volbám během prvního dne v pátek dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů a voliček, podobně jako před čtyřmi lety. V několika menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů a voliček.
K volbám nečekaně dorazil i prezident Petr Pavel, který původně avizoval, že se voleb nezúčastní. To následně označil za chybu. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ uvedl na Twitteru.
8:00 — Volební místnosti se znovu otevřely. Kromě obecních zastupitelstev se volí i do Senátu.
Letos o složení horní komory Parlamentu rozhodují lidé v obvodech: Cheb, Kladno, Vyškov, Louny, Děčín, Brno-město, Plzeň-město, Česká Lípa, Přerov, Strakonice, Trutnov, Litovel, Olomouc, Pelhřimov, Kolín, Frýdek-Místek, Příbram, Hradec Králové, Ostrava-město, Praha 5, Rychnov nad Kněžnou, Karviná, Praha 9, Žďár nad Sázavou, Zlín, Praha 1, Znojmo, Uherské Hradiště.
Pokud v prvním kole jeden z kandidátů do Senátu nedostane nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne ještě druhé kolo příští týden.