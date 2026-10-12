V Praze se dnes bude demonstrovat za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva

V Praze se v pondělí bude konat demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva.
dnes 12. října 2026 v 12:43
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Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
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Zdroj: REFRESHER / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: REFRESHER / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: REFRESHER / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
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