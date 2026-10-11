V Krkonoších sněží. Na Sněžce mrzne, sníh může napadnout i v dalších horách
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Michaela Lišková
dnes 11. října 2026 v 17:32
Čas čtení 0:25

V Krkonoších sněží. Na Sněžce mrzne, sníh může napadnout i v dalších horách

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Do Česka dorazil chladný a vlhký vzduch a na hřebenech Krkonoš začalo sněžit. Podle meteorologů může napadnout několik centimetrů sněhu. Sněhové přeháňky se mohou objevit také v Jeseníkách nebo Beskydech.

snezka
Zdroj: Wikimedia Commons/Huhulenik/volně k užití

Na nejvyšších českých horách v neděli začalo sněžit. Podle Novinek zaznamenala meteorologická stanice na Sněžce první sněžení už kolem desáté hodiny dopoledne, další přeháňky přišly odpoledne.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by na hřebenech Krkonoš mohly napadnout až dva centimetry sněhu. Některé modely počítají dokonce s více než třemi centimetry. Teploty na Sněžce klesly pod nulu, sníh by se tam tak mohl na chvíli udržet.

Sněžit může na horách taky v pondělí, přeháňky meteorologové očekávají i v nejvyšších částech Jeseníků a Beskyd. Sníh ale pravděpodobně brzy roztaje, protože se má postupně oteplovat. Nejde navíc o první sněžení letošního podzimu, na Sněžce sněžilo už 24. září.

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