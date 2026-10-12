Vývoj prognóz souvisí také s mimořádně silným jevem El Niño, který má podle předpovědí dosáhnout vrcholu koncem roku.
Meteorologové zveřejnili nové předpovědi na zimu 2026/2027. Nejnovější říjnové údaje naznačují, že blížící se zima by mohla být v Evropě teplotně nadprůměrná a jiná, než předpovídali dosud, informuje portál Severe Weather Europe.
Pokud upřednostňuješ sníh a tuhé mrazy, prognóza tě nejspíš nepotěší. Podle sezónní předpovědi se nad kontinentem posiluje vliv tlakové výše, která vytváří podmínky pro mírnější počasí.
Vývoj souvisí i s mimořádně silným jevem El Niño, který má podle prognóz dosáhnout vrcholu koncem roku. Ten ovlivňuje globální atmosférické proudění a může přispívat ke změnám zimního počasí v Evropě.
Přestože se očekává teplejší průběh zimy, neznamená to, že se kontinentu vyhnou mrazy či sněhové epizody. Jde o dlouhodobou předpověď, která popisuje celkové trendy během sezóny, nikoli konkrétní počasí v jednotlivých dnech. Její další vývoj se proto může ještě změnit.