Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
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Radka Klučárová/refresher.sk
dnes 12. října 2026 v 8:00
Čas čtení 0:30

Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali

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Vývoj prognóz souvisí také s mimořádně silným jevem El Niño, který má podle předpovědí dosáhnout vrcholu koncem roku.

Meteorologové zveřejnili nové předpovědi na zimu 2026/2027. Nejnovější říjnové údaje naznačují, že blížící se zima by mohla být v Evropě teplotně nadprůměrná a jiná, než předpovídali dosud, informuje portál Severe Weather Europe.

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Pokud upřednostňuješ sníh a tuhé mrazy, prognóza tě nejspíš nepotěší. Podle sezónní předpovědi se nad kontinentem posiluje vliv tlakové výše, která vytváří podmínky pro mírnější počasí.

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Vývoj souvisí i s mimořádně silným jevem El Niño, který má podle prognóz dosáhnout vrcholu koncem roku. Ten ovlivňuje globální atmosférické proudění a může přispívat ke změnám zimního počasí v Evropě.

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Přestože se očekává teplejší průběh zimy, neznamená to, že se kontinentu vyhnou mrazy či sněhové epizody. Jde o dlouhodobou předpověď, která popisuje celkové trendy během sezóny, nikoli konkrétní počasí v jednotlivých dnech. Její další vývoj se proto může ještě změnit.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radka Klučárová/refresher.sk
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