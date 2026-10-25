Téma financování veřejnoprávních médií vyvolalo v neděli dopoledne v pořadu Partie na CNN Prima NEWS ostrou debatu mezi předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a bývalým premiérem Petrem Fialou (ODS).
Zatímco Fiala označil jednání zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě za absolutně nepřijatelné, podle Okamury jsou z něj voliči a voličky koalice nadšení, píše CNN Prima News.
„Úplně vážně říkám, že je to ohrožení demokracie,“ prohlásil ve vysílání Fiala. „Udělali jste věc, která jde proti nezávislým institucím, navíc způsobem, že pošlapáváte a porušujete základní pravidla demokracie,“ řekl. „Tohle se bude těžko vracet. Z hlediska formy je to absolutně nepřijatelné,“ popsal.
Podle Fialy se Babiš Okamurovi smál z domova
Fiala navíc tvrdil, že skrze toto téma vláda snaží odvrátit pozornost od vlastních problémů. „Nejste schopni plnit svůj program. Nejsou nižší hypotéky ani kratší čekací lhůty, nesnižujete dluh. Prostě neděláte vůbec nic,“ vyjádřil svůj názor. „Tohle není normální demokratická politika a je to nebezpečné i obsahově. Vy jste odvedl špinavou práci za Andreje Babiše, který tam v noci ani nebyl. Smál se vám ze své vily v Průhonicích,“ řekl Fiala Okamurovi.
Okamura v televizi sdělil, že Češi a Češky jsou z rušení poplatků nadšení. „Podívejte se na moje sociální sítě, kde mě sledují statisíce občanů České republiky a 100 procent občanů je absolutně nadšeno z toho, že konečně budeme rušit poplatky,“ prohlásil.
Okamura odsoudil protestující na Malostranském náměstí
Předseda Sněmovny a SPD tvrdil, že měl zrušení poplatků v programu svého hnutí. „Jsem tady od toho, abych plnil politický program, který jsem slíbil voličům. Zároveň veškeré mé postupy během řízení schůze byly plně v souladu se zákonem a jednacím řádem. Jednacím dnem může být i sobota, pakliže to odsouhlasí Sněmovna,“ bránil se Okamura. Na projednání zákona se podle svých slov připravoval asi tři dny. „Konzultoval jsem jej pečlivě jak s právníky, tak s legislativci. Měl jsem nachystané všechny možné varianty,“ uvedl.
Prosazení návrhu na zrušení rozhlasových a televizních poplatků vyvolalo obrovskou reakci veřejnosti. Ještě během hlasování v noci z pátku na sobotu se protestující shromáždili před Sněmovnou na Malostranském náměstí, aby vyjádřili svůj nesouhlas. I to Okamura v nedělní debatě kritizoval. „Dav se pokusil násilím vniknout do Sněmovny. Zastánci televizních poplatků chtějí používat brutální násilí a házet dlažební kostky,“ nechal se slyšet.
Organizace Milion chvilek svolala demonstraci na podporu médií i na nedělní odpoledne. Pracovníci a pracovnice obou veřejnoprávních médií oznámili na úterý 3. listopadu celodenní stávku.