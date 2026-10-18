Banální pracovní úraz na rodinné farmě měl být vyřešen rutinním lékařským zákrokem, ale skončil nepředstavitelnou rodinnou tragédií.
Mladá Američanka Dale Alice Martin utrpěla v dubnu 2025 nepříjemnou zlomeninu kotníku během práce na rodinné farmě ve státě Connecticut. Záchranáři ji proto urychleně transportovali do nejbližšího zařízení – Waterbury Hospital, uvádí New York Post.
To, co mělo být standardní hospitalizací, se však v průběhu necelého půl dne změnilo v noční můru. Rodina zesnulé se rozhodla prolomit ticho a podala na nemocnici masivní žalobu za zanedbání zdravotní péče.
Koktejl analgetik a bezmocnost na lůžku
Podle tvrzení v žalobě dostala 21letá pacientka po přijetí agresivní kombinaci silných léků proti bolesti. Tyto přípravky měly tak devastující tlumící účinek na její nervovou soustavu a respirační systém, že u ní nastal silný útlum dýchání. Mladá žena byla podle rodiny v takovém stavu, že neměla šanci dosáhnout na signalizační tlačítko a přivolat si zdravotnický personál.
Ještě závažněji zní obvinění, že personál oddělení stav pacientky téměř vůbec nekontroloval. Když do jejího pokoje ráno 10. dubna vešla zdravotní sestra, mladá žena už nevykazovala žádné známky života a její srdce bylo zastavené. Lékařům se sice podařilo obnovit cirkulaci, ale mozek zůstal příliš dlouho bez přísunu kyslíku. Dale utrpěla masivní a nezvratné poškození a 13. dubna 2025 ji po odpojení od plicní ventilace prohlásili za mrtvou. Výsledky pitvy daly rodině za pravdu – zástava srdce přímo souvisela s podáním několika tlumicích léků.
Šetření personálem v bankrotující nemocnici
Celý případ má však i hlubší systémový rozměr. V době incidentu patřila Waterbury Hospital pod síť Prospect Medical Holdings, která se zmítala v gigantických dluzích a už v lednu 2025 požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli.
Právní zástupce pozůstalých Christopher Mattei upozorňuje, že finanční kolaps mohl přímo ohrozit bezpečnost na odděleních. Nemocnice, podle podezření, drasticky krátila výdaje na personál, školení a noční služby. Otec zesnulé Lindsay Martin přitom médiím řekl, že rodina o finančním rozkladu zařízení vůbec netušila, přičemž zraněnou dceru po nehodě záchranka automaticky odvezla do nejbližšího špitálu v okrese.
Zdravotnické zařízení od 1. března 2026 přešlo pod křídla nového provozovatele, univerzitního systému UConn Health. Nové vedení se k událostem, které se staly před jejich příchodem, odmítá vyjadřovat. Soudní proces tak bude muset definitivně rozhodnout, zda mladou ženu připravilo o život fatální pochybení personálu pod vlivem škrtů v rozpočtu.