Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
1
1
0
Daniel Zbudila/refresher.sk
dnes 18. října 2026 v 13:23
Čas čtení 1:25

Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Banální pracovní úraz na rodinné farmě měl být vyřešen rutinním lékařským zákrokem, ale skončil nepředstavitelnou rodinnou tragédií.

Mladá Američanka Dale Alice Martin utrpěla v dubnu 2025 nepříjemnou zlomeninu kotníku během práce na rodinné farmě ve státě Connecticut. Záchranáři ji proto urychleně transportovali do nejbližšího zařízení – Waterbury Hospital, uvádí New York Post.

To, co mělo být standardní hospitalizací, se však v průběhu necelého půl dne změnilo v noční můru. Rodina zesnulé se rozhodla prolomit ticho a podala na nemocnici masivní žalobu za zanedbání zdravotní péče.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. Zdroj: Freepik/peoplecreations/volně k užití

Koktejl analgetik a bezmocnost na lůžku

Podle tvrzení v žalobě dostala 21letá pacientka po přijetí agresivní kombinaci silných léků proti bolesti. Tyto přípravky měly tak devastující tlumící účinek na její nervovou soustavu a respirační systém, že u ní nastal silný útlum dýchání. Mladá žena byla podle rodiny v takovém stavu, že neměla šanci dosáhnout na signalizační tlačítko a přivolat si zdravotnický personál.

 

Ještě závažněji zní obvinění, že personál oddělení stav pacientky téměř vůbec nekontroloval. Když do jejího pokoje ráno 10. dubna vešla zdravotní sestra, mladá žena už nevykazovala žádné známky života a její srdce bylo zastavené. Lékařům se sice podařilo obnovit cirkulaci, ale mozek zůstal příliš dlouho bez přísunu kyslíku. Dale utrpěla masivní a nezvratné poškození a 13. dubna 2025 ji po odpojení od plicní ventilace prohlásili za mrtvou. Výsledky pitvy daly rodině za pravdu – zástava srdce přímo souvisela s podáním několika tlumicích léků.

Šetření personálem v bankrotující nemocnici

Celý případ má však i hlubší systémový rozměr. V době incidentu patřila Waterbury Hospital pod síť Prospect Medical Holdings, která se zmítala v gigantických dluzích a už v lednu 2025 požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli.

Právní zástupce pozůstalých Christopher Mattei upozorňuje, že finanční kolaps mohl přímo ohrozit bezpečnost na odděleních. Nemocnice, podle podezření, drasticky krátila výdaje na personál, školení a noční služby. Otec zesnulé Lindsay Martin přitom médiím řekl, že rodina o finančním rozkladu zařízení vůbec netušila, přičemž zraněnou dceru po nehodě záchranka automaticky odvezla do nejbližšího špitálu v okrese.

 

Zdravotnické zařízení od 1. března 2026 přešlo pod křídla nového provozovatele, univerzitního systému UConn Health. Nové vedení se k událostem, které se staly před jejich příchodem, odmítá vyjadřovat. Soudní proces tak bude muset definitivně rozhodnout, zda mladou ženu připravilo o život fatální pochybení personálu pod vlivem škrtů v rozpočtu.

16. října 2026 v 11:51 Čas čtení 1:14 V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
9. října 2026 v 7:15 Čas čtení 1:29 ICE plánuje používat šokové rukavice. Podle studie působí „intenzivní bolest“ ICE plánuje používat šokové rukavice. Podle studie působí „intenzivní bolest“
7. října 2026 v 15:55 Čas čtení 1:28 Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Daniel Zbudila/refresher.sk
Náhledový obrázek: Freepik/peoplecreations/volně k užití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
včera v 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
dnes v 11:05
PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přicházejí noční mrazíky i velké teplotní výkyvy. Co nás čeká příští týden?
PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přicházejí noční mrazíky i velké teplotní výkyvy. Co nás čeká příští týden?
před hodinou
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
včera v 14:10
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
dnes v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
včera v 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
včera v 14:10
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
před 2 dny
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
dnes v 11:05
PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přicházejí noční mrazíky i velké teplotní výkyvy. Co nás čeká příští týden?
PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přicházejí noční mrazíky i velké teplotní výkyvy. Co nás čeká příští týden?
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
13. 10. 2026 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 2 dny
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
2
12. 10. 2026 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
dnes v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT
dnes v 07:25
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje
včera v 14:30
První přišla o lásku svého života a druhá se vypořádává se šikanou. Streamovací platformě kralují dva silné příběhy
včera v 08:00
Čtvrté křídlo našlo svou Violet a Xadena. Fantasy hit míří na obrazovky
před 2 dny
Tvrdý pop s prvky nu-metalu? SEBASTIAN a Ben Cristovao představují novinku Chemie
před 2 dny
Nová porota MasterChefa odhalena. Přichází kompletně nová trojice
před 2 dny
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
před 3 dny 1
Besteseller Intermezzo a další knihy byly v Británii staženy z prodeje. Sally Rooney podporuje skupinu Palestine Action
před 3 dny
Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství
před 3 dny
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
před 3 dny
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Teenager utrpěl četné zlomeniny, popáleniny i poranění mozku a nadále zůstává hospitalizován ve vážném stavu.
Francii zachvátily nepokoje: Historická radnice skončila v plamenech, policie hlásí 1 200 zatčených
dnes v 10:00
Francii zachvátily nepokoje: Historická radnice skončila v plamenech, policie hlásí 1 200 zatčených
Noční můra v oblacích: Letadlo směřující do Říma zamořily štěnice
dnes v 08:30
Noční můra v oblacích: Letadlo směřující do Říma zamořily štěnice
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
včera v 14:10
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí
před 3 dny
Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí
Dánsko zvažuje možnost učitelstva fyzicky zasáhnout. Návrh zákona reaguje na agresivitu žáků
14. 10. 2026 12:45
Dánsko zvažuje možnost učitelstva fyzicky zasáhnout. Návrh zákona reaguje na agresivitu žáků
Česko Všechno
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
před 2 dny
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
včera v 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
14. 10. 2026 13:51
Chybný polep policejního vozu baví internet
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
před 3 dny
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
dnes v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
dnes v 10:00
Francii zachvátily nepokoje: Historická radnice skončila v plamenech, policie hlásí 1 200 zatčených
Politika Všechno
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
před 3 dny
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
před 2 dny
Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka
1
před 2 dny
Babiš chce odložit emisní povolenky. Co to znamená pro tvoji peněženku a o jaké peníze může Česko přijít?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
včera v 16:00
Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
Druhé kolo senátních voleb je za námi. Podívej se, kdo usedne v horní komoře parlamentu.
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
včera v 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
před 2 dny
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
před 2 dny
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
před 2 dny
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
Více