Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967
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TASR
dnes 23. října 2026 v 17:01
Čas čtení 1:17

Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967

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Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967
Zdroj: TASR

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu avizuje rozsáhlou vojenskou operaci, a kromě toho Izrael podle něj vysídlí některé obyvatele Hebronu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek po útoku na Západním břehu Jordánu prohlásil, že rozsáhlá vojenská operace na tomto území je „na spadnutí“. Kromě toho Izrael podle něj vysídlí některé obyvatele Hebronu. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AFP.

Podle Netanjahuovy kanceláře premiér během návštěvy Hebronu prohlásil, že izraelské jednotky „vstoupí do čtvrti, odkud tito teroristé přišli, evakuují obyvatele, prohledají dům po domu a zničí teroristickou infrastrukturu“.

Izrael podle Netanjahua uplatní „úspěšný a agresivní model“, který použil v uprchlických táborech, které jsou podle jeho slov v podstatě baštami teroristů, informuje portál The Times of Israel. Kromě toho Izrael zbourá domy postavené bez povolení podél silnic na Západním břehu Jordánu, přičemž se odvolal na hrozbu pro izraelské jednotky.

„S ministrem obrany zvažujeme velmi rozsáhlou operaci izraelských obranných sil v Judeji a Samaří, jaká se neuskutečnila od šestidenní války,“ uvedl s odkazem na arabsko-izraelskou válku z roku 1967, během níž Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a okupuje jej dodnes. „Izraelské obranné síly jsou připraveny ji provést a načasování určíme my, ale operace se již připravuje,“ dodal Netanjahu.

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Armáda židovského státu v pátek oznámila, že nedaleko Hebronu došlo ke střelbě, při níž bylo zraněno pět lidí. Vojáci zabili dva 27leté palestinské útočníky.

Izraelská armáda mezitím potvrdila, že při útoku palestinských ozbrojenců na Západním břehu zahynuli dva izraelští vojáci a další tři utrpěli lehká zranění. Podle armády k útoku došlo v okamžiku, kdy se vojáci snažili zabránit teroristickému útoku na izraelské civilisty u kontrolního stanoviště nedaleko města Hebron.

Netanjahu v reakci na tento útok, k němuž došlo jen několik dní před úterními parlamentními volbami v Izraeli, nařídil své straně Likud zrušit všechny politické akce naplánované na páteční dopoledne. Kromě toho nařídil úplné uzavření Západního břehu Jordánu.

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič nařídil demolici budov v blízkosti místa střelby a vyzval k vojenské operaci na tomto okupovaném území, která by se podle něj měla uskutečnit „přesně tak, jako v Gaze a v Libanonu“.

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