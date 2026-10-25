V 16 hodin v neděli 25. října začíná na Staroměstském náměstí v Praze demonstrace organizace Milion chvilek s podtitulkem „Ruce pryč od médií veřejné služby“. Redaktorky Refresheru jsou na místě, článek budeme postupně aktualizovat a informovat o dění.
17:10 – „Někdo má doma v knihovně desetitisíce knížek a někdo má na Staromáku desetitisíce lidí. Jsem moc rád, že tu můžu být s těmi, kteří nelžou jako malé děti, ale kteří vyjadřují svým hlasem nebo svým bytím podporu veřejnoprávním médiím,“ řekl na demonstraci herec Josef Trojan.
17:03 – „Postavit se na správnu stranu, za právo, za pravdu, za nenásilí proti násilí, proti lžím a proti hulvátství, to stojí vždycky za to,“ řekl na pódiu na Staroměstském náměstí herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka.
16:44 – Policie oznámila uzavření všech ulic vedoucích ke Staroměstskému náměstí
Z důvodu bezpečnosti účastníků je pro veškerou dopravu uzavřena ulice Pařížská.— Policie ČR (@PolicieCZ) October 25, 2026
Dále jsme uzavřeli vstup z ulice Melantrichovy, která je nyní určena pouze pro odchod účastníků.
16:33 – Vystoupil Igor Orozovič. Prohlášení mají i herci z Národního divadla.
16:28 – Organizátoři v čele s Mikulášem Minářem začali premiérovi předkládat své požadavky.
„Uznejte svoji chybu a stáhněte tenhle Klempířův paskvil.“ Požadují stažení zákona a konec zásahů do veřejnoprávních médií.
„Omluvte se všem občanům ČR za arogantní 4:36.“ Chtějí také slib, že vláda nebude ničit demokratické pilíře a podobný postup už nezopakuje.
„Přestaňte lhát a vyhýbat se dialogu s občany.“ Vyzvali premiéra, aby přijal jejich pozvání do debaty.
16:25 – Další demonstrace byla oznámena na 15. listopadu. Konat se bude na Letenské pláni.
16:12 – „Je to jasný vzkaz této vládě: tohle jste opravdu přehnali,“ řekl při zahájení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „Prosím, nenechme se v příštích týdnech a měsících vyprovokovat.
16:10 – „Pokud jste se nedostali přímo na Staromák, netlačte se sem,“ vyzývali organizátoři z pódia na začátku akce.
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Organizace shromáždění svolala v reakci na sobotní hlasování v Poslanecké sněmovně, na kterém ve 4:36 hodin ráno poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě prosadili v prvním čtení vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
Prosazení návrhu vyvolalo obrovskou negativní reakci veřejnosti. Již během hlasování v noci z pátku na sobotu protestující obsadili Malostranské náměstí u budovy Sněmovny. Zasahovat musela i policie. Na neděli Milion chvilek svolává ještě větší protestní akci, očekává se zaplněné Staroměstské náměstí.
„Je možné, že bude Staromák praskat ve švech. A že to bude teprve začátek,“ předesílá organizace v příspěvku na Instagramu. Zároveň upozorňuje všechny, kdo se chystají dorazit, aby se teple oblékli a nezapomněli si kromě transparentů a večerníčkovských čepic na podporu médií i deštníky, předpověď počasí není příliš příznivá.