V pátek se v centru Prahy sešly stovky lidí, aby protestovaly proti zrušení koncesionářských poplatků. Někteří na místě zůstali i celou noc.
„Média nedáme,“ ozývalo se celou noc před budovou Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí. Lidé se zde snažili politikům a političkám vzkázat, že s převodem financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet nesouhlasí. Demonstraci hlídali i policisté, ti nakonec museli i zasáhnout.
Protestující na místě skandovali hesla, zpívali písně a cinkali klíči. Jejich skandování bylo natolik hlasité, že bylo slyšet až dovnitř Poslanecké sněmovny. To na náměstí v pátek večer potvrdil protestujícím lidem i opoziční poslanec Víta Rakušan (STAN).
Dav lidí se ale nespokojil pouze s projevem nesouhlasu na Malostranském náměstí a vydal se na průvod okolo samotné budovy a následně se i pokusil vniknout dovnitř. V tu chvíli ale zasáhli policisté a protestující dál nepustili.
„V průběhu večera se několik desítek osob pokusilo vniknout do Poslanecké sněmovny. V tom jim zabránili policisté ze speciální pořádkové jednotky a Ochranné služby PČR, kterým se podařilo situaci zklidnit. V současné chvíli se na místě stále nachází několik stovek osob,“ uvedli policisté v pátek večer na sociálních sítích. „Nikdo nebyl zadržen,“ doplnila pro Novinky mluvčí policie Eva Kropáčová.
Přístup k jednáním ale občané České republiky mají zajištěný. Některým se tak do budovy podařilo dostat. Ti se na galerii pro návštěvy následně rozhodli vyvěsit transparenty. I v tomto případě však zasáhli policisté.
„Skupina lidí narušila jednání poslanecké sněmovny hlasitými projevy a ze strany předsedajícího jsme byli požádáni o zjednání nápravy, včetně vyvedení z galerie. Nejsme na té či oné straně, politické názory zůstávají ve službě stranou. Rozhodující je veřejný pořádek a bezpečnost,“ uvedli k incidentu.
I přes silný nesouhlas veřejnosti nakonec poslanci a poslankyně v sobotu po čtvrté hodině ranní v prvním čtení odhlasovali zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Návrh předsedy sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
Iniciativa Veřejnoprávně v reakci na snahu o změnu financování vyhlásila na 3. listopadu stávku. V úterý se tak výrazně promění vysílání České televize a Českého rozhlasu. „Vysílání bude omezené tak, jak nám umožňuje zákon,“ popsal pro Refresher moderátor České televize Daniel Stach. „Je vidět, že tu není snaha diskutovat o té celkové situaci,“ dodal.
Další protesty
Zdá se ale, že se lidé nechtějí vzdát. Změna totiž zatím ještě není definitivně schválená. Hned v neděli tak v Praze proběhne další demonstrace. Tu pořádá spolek Milion Chvilek. Shromáždění „Ruce pryč od médií“ se uskuteční v neděli 25. 10. 2026 od 16:00 hodin na Staroměstském náměstí v Praze.
„Andrej Babiš a jeho vláda se po prohraných volbách definitivně urvali ze řetězu a jdou přímou cestou k zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Používají k tomu naprosto neuvěřitelných nástrojů,“ uvádí spolek. Kolik lidí na protest dorazí zatím nevíme, po zkušenostech z předchozích demonstrací ale lze předpokládat, že jich budou tisíce.