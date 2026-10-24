Do České republiky se v neděli přižene silný vítr, který na některých místech dosáhne síly vichřice.
V dotčených oblastech je tak v neděli od čtvrté hodiny ranní do šesté hodiny večerní vyhlášena výstraha. Český hydrometeorologický ústav varuje před nárazy o rychlosti až 90 kilometrů v hodině na horách a kolem 70 kilometrů v hodině v nižších polohách. Vichřice může způsobit závažné komplikace v dopravě, energetice i lesním hospodářství.
Podle předpovědi v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území České republiky, avšak nejsilněji vichřice udeří právě na severu a severovýchodě. Výstraha meteorologů platí zejména pro okresy Rumburk, Varnsdorf, Frýdlant, Jeseník, Krnov, Bruntál, Opava, Kravaře, Vítkov, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec a Jablunkov.
Odborníci varují před možným poškozením stromů, lesních porostů a menšími škodami na majetku či energetické infrastruktuře, ohroženy mohou být zejména starší budovy. Značné je také riziko úrazu padajícími větvemi a uvolněnými předměty. Na komplikace se připrav i v dopravě.
Obyvatelům v zasažených oblastech ČHMÚ důrazně doporučuje zabezpečit okna, dveře a zajistit či uklidit volně ležící předměty, jako jsou stany nebo skleníky. Důležitá je zvýšená opatrnost při pohybu venku i za volantem. Na horách určitě omez túry a zcela se vyhni hřebenovým partiím.