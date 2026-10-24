Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu
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Anna-Marie Vondráková
dnes 24. října 2026 v 16:45
Čas čtení 0:43

Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu

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Vichřice míří na sever Čech a do Slezska. Meteorologové vydali výstrahu
Zdroj: Pexels/Gerd Grimm/volně k použití

Do České republiky se v neděli přižene silný vítr, který na některých místech dosáhne síly vichřice.

V dotčených oblastech je tak v neděli od čtvrté hodiny ranní do šesté hodiny večerní vyhlášena výstraha. Český hydrometeorologický ústav varuje před nárazy o rychlosti až 90 kilometrů v hodině na horách a kolem 70 kilometrů v hodině v nižších polohách. Vichřice může způsobit závažné komplikace v dopravě, energetice i lesním hospodářství.

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Podle předpovědi v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území České republiky, avšak nejsilněji vichřice udeří právě na severu a severovýchodě. Výstraha meteorologů platí zejména pro okresy Rumburk, Varnsdorf, Frýdlant, Jeseník, Krnov, Bruntál, Opava, Kravaře, Vítkov, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec a Jablunkov.

Odborníci varují před možným poškozením stromů, lesních porostů a menšími škodami na majetku či energetické infrastruktuře, ohroženy mohou být zejména starší budovy. Značné je také riziko úrazu padajícími větvemi a uvolněnými předměty. Na komplikace se připrav i v dopravě.

Obyvatelům v zasažených oblastech ČHMÚ důrazně doporučuje zabezpečit okna, dveře a zajistit či uklidit volně ležící předměty, jako jsou stany nebo skleníky. Důležitá je zvýšená opatrnost při pohybu venku i za volantem. Na horách určitě omez túry a zcela se vyhni hřebenovým partiím.

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Zdroj: chmi.cz, aktualne.cz
Náhledový obrázek: Pexels/Gerd Grimm/volně k použití
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