Konec přesolených UHO a slazených čajů. Školní jídelny čeká změna
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Anna-Marie Vondráková
dnes 24. října 2026 v 16:00
Čas čtení 1:28

Konec přesolených UHO a slazených čajů. Školní jídelny čeká změna

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Konec přesolených UHO a slazených čajů. Školní jídelny čeká změna
Zdroj: Magnific/Magnific/volně k použití

Nová pravidla plošně omezí polotovary, cukr i sůl, a naopak do jídelníčků přidají čerstvou zeleninu nebo luštěniny.

Po více než třiceti letech se pravidla školního stravování dočkají razantní změny. Nová vyhláška a aktualizovaný spotřební koš budou pro všechny jídelny povinné od září 2027. Změny přitom někteří politici v minulosti kritizovali.

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Jejich cíl je jednoduchý: vařit primárně z čerstvých surovin, vyřadit dehydrované směsi, výrazně ubrat na soli i cukru a dětem nabídnout pestřejší stravu bohatou na ryby, luštěniny a zeleninu. Ta by měla v poměru k ovoci nově tvořit až dvě třetiny. Změna se týká také pitného režimu, kde dostane přednost čistá voda a neslazené čaje.

Reforma se v uplynulých měsících stala terčem ostrých politických debat. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v kampani změny kritizoval a na sociálních sítích strašil tím, že děti přijdou o maso a vyhláška zavede povinné vegetariánství.

Jak však pro server Novinky.cz v minulosti upozornila garantka změn Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), šlo o nepodložené mýty: „Standardem je, že jídelny nabízejí výběrové jídelníčky. Výběr by měl plnit tu roli, že si z jídel vybere maximum strávníků, tedy ti, co mají rádi maso, i ti, kteří si ho dají méně často.“ Nezakazuje se ani občasné zařazení sladkých jídel typu buchtičky se šódó.

O sladká jídla děti nepřijdou

Podle nového průzkumu společnosti Ipsos pro firmu Fermato si jen 54 procent rodičů a 48 procent veřejnosti myslí, že jídelny aktuálně motivují ke zdravému stravování. Některé školní jídelny už se na změny chystají a podle zdravějších receptů už začaly vařit. Od příštího školního roku se ale budou muset přizpůsobit všechny.

„Změna na talíři jednoho dítěte může vypadat nenápadně, ale v součtu milionu žáků znamená, že se více než 3 200 dětí dostane z pásma obezity do nadváhy a přes 8 300 dětí se posune z nadváhy do pásma zdravé hmotnosti. Jde o tisíce dětí, kterým tím ušetříme budoucí zdravotní komplikace a prodloužíme život ve zdraví,“ popisuje Martina Bulánková, ředitelka think tanku Ministr zdraví. 

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Na hladký přechod dohlíží po celé zemi desítky metodiků a mnoho jídelen nová pravidla úspěšně testuje už dnes. Podle think tanku Ministr zdraví nejde jen o kulinářský experiment, ale o nutnou prevenci obezity a cukrovky, která může zdravotnickému systému v horizontu deseti let ušetřit přes půl miliardy korun. Podporu novému směru vyjadřují i samotné rodiny, které volají po pestřejším výběru a bufetových salátových barech.

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Zdroj: novinky.cz, novinky.cz, ministrzdravi.cz, gov.cz
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