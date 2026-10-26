Mladí v Srbsku slaví. Ve volbách zvítězilo studentské hnutí, dlouholetý vůdce země Vučić uznal porážku
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Tereza Kopecká
dnes 26. října 2026 v 10:30
Čas čtení 2:22

Mladí v Srbsku slaví. Ve volbách zvítězilo studentské hnutí, dlouholetý vůdce země Vučić uznal porážku

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Mladí v Srbsku slaví. Ve volbách zvítězilo studentské hnutí, dlouholetý vůdce země Vučić uznal porážku
Zdroj: TASR

Dlouholetý srbský vůdce Aleksandar Vučić uznal porážku v předčasných parlamentních volbách, v nichž zvítězilo studentské protestní hnutí.

Po dvou letech studentských protestů se nejen studenti radují. Dlouholetý srbský vůdce Aleksandar Vučić v neděli uznal porážku v předčasných parlamentních volbách, ve kterých zvítězilo právě studentské protestní hnutí. Desetitisíce lidí mezitím v Bělehradu a dalších městech vyšly do ulic, davy v centru metropole zablokovaly dopravu. Informuje BBC.

„Zatím nemáme konečné výsledky… je však jasné, že jsme tyto volby prohráli,“ prohlásil pravicový populistický politik, když v neděli pozdě večer uznal porážku. Studentská kandidátka ve 250členném parlamentu Vučiće obsadí 135 až 140 křesel, jím vedená strana Jednotné Srbsko získá asi 105 mandátů. Žádné jiné uskupení se do parlamentu nedostane. Agentura APA píše, že Vučić vystoupil nečekaně ještě před oznámením výsledků voleb. Své prohlášení učinil v sídle své Srbské pokrokové strany (SNS) v hlavním městě Bělehradě.

Předběžné údaje srbské volební komise naznačovaly rekordně vysokou volební účast, což podle komentátorů mělo nahrávat studentskému hnutí. A to se potvrdilo. Po Vučićově přiznání porážky propukly oslavy.

Vučić vyhlásil předčasné volby po dvou letech protestů vyvolaných zřícením přístřešku nad vlakovým nádražím ve městě Novi Sad, při kterém zahynulo 16 lidí a které bylo vnímáno jako symbol korupce a nedbalosti.

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Zmíněný pravicový politik, Vučić, absolvoval už dvě funkční období jako prezident a nemohl tak kandidovat potřetí, proto vedl svou Srbskou pokrokovou stranu (SNS) s cílem vrátit se do funkce předsedy vlády, kterou opustil v roce 2017.

Hlavní kandidát Studentské listiny Ilija Srdanović řekl pro BBC Srbsko: „Bude to svobodný stát.“ Uvedl také, že protikorupční hnutí, které přilákalo protivládní voliče z celého Srbska, doufá, že „osvobodí zemi od tyranie“.

V ulicích se slavilo

Lidé v srbských ulicích tančili a skandovali „vítězství“, auta troubila a odpalovaly se ohňostroje. „Srbsko je svobodné,“ řekl jeden ze studentů stanici BBC. „Je to zázrak.“

Kandidát Strany studentů Radomir Saicic ve svém oslavném projevu uvedl, že Srbové dokázali, že „žádná překážka není větší než jejich vůle“, informovala agentura Reuters. „Žádná síla nemůže navždy přemoci lid, který se rozhodl vzít svůj osud do vlastních rukou,“ dodal.

S komentářem se přidala i Selena Lebovicová, která řekla, že výsledek je „opravdu báječný. Všichni pláčeme, co na to říct. Nemohli jsme uvěřit, že to bude tak snadné,“ řekla i ona agentuře Reuters.

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Centrum Nového Sadu, města které dalo podnět k studentským protestům, bylo zaplněné lidmi. „Teď už bude všechno lepší,“ řekl BBC Srbsko David Vasić, jeden z oslavujících.

Srbsko slaví po volbách Srbsko slaví po volbách Srbsko slaví po volbách Srbsko slaví po volbách
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Studentská listina

Studentská listina, která nemá žádné zjevné vůdce a jejíž členové nejsou zvyklí na politiku, tak přilákala protivládní voliče a voličky z celého Srbska. Strana se rozhodla postavit do voleb do 250členného parlamentu kandidáty a kandidátky z různých vrstev srbské společnosti, včetně lékařů a lékařek, herců a hereček, akademických pracovníků a pracovnic i sportovních osobností.

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Protikorupční hnutí vedlo kampaň na základě volebního programu, který zahrnoval odvolání úředníků, kteří porušili pravidla při zásazích proti demonstrujícím, zabránění stranickým loajalistům ve vedení veřejných podniků a osvobození veřejnoprávní televize od politické kontroly.

Srbsko slaví po volbách
Srbsko slaví po volbách Zdroj: TASR

Rekordní volební účast v Srbsku i za hranicemi

Již dříve během dne se před volebními místnostmi ve městech a obcích po celém Srbsku tvořily dlouhé fronty.

Stejná situace panovala i před volebními místnostmi v řadě zemí s početnými srbskými komunitami, včetně slovinského hlavního města Lublaně, německého Mnichova a amerických měst Los Angeles a Chicaga.

Ve Francii čekali srbští voliči v Paříži ve frontě za silného deště.

Volby se konaly v atmosféře silného napětí po celém Srbsku, přičemž policie uzavřela ulice v okolí Republikové volební komise (RIK) v Bělehradě.

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Zdroj: bbc.com, reuters.com
Náhledový obrázek: TASR
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