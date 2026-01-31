Hlavní témata
Lucie Novotná
včera 31. ledna 2026 v 15:19
Čas čtení 1:04

Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu

Zdroj: Miloš Zeman / volně k užití

V sobotu dopoledne přišli do Lán na necelé dvě hodiny navštívit bývalého prezidenta Miloše Zemana ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé sobě) spolu s poslancem a čestným prezidentem Motoristů Filipem Turkem.

„Nemusíme se vždycky ve všem shodnout, to je normální, ale myslím, že těch lidí, kteří mají seriózní a zkušenostmi podložené názory, mnoho v České republice není,“ cituje iDnes.cz slova Macinky.

„Miloš Zeman je nepochybně jeden z nich,“ vysvětlil a dodal, že „pro nastupující politickou generaci je důležité s těmito lidmi mluvit,“. Jednalo se podle něj o zdvořilostní návštěvu s tím, že se už delší dobu neviděli.

Setkání se neslo v přátelském duchu

Miloš Zeman o setkání informoval na Facebooku. V příspěvku na svém profilu uvedl, že spolu mluvili o prioritách vlády i aktuálním návrhu státního rozpočtu. „Diskuse, dobrá vůle a vzájemný respekt jsou základem všech produktivních vztahů,“ zhodnotil setkání.

Exprezident také napsal, že podporuje změny, „které by měly ozdravit českou zahraniční službu“ a je rád, že „mezi hlavní cíle ministerstva zahraničí opět patří dobré vztahy se sousedními zeměmi a sebevědomá obhajoba českých národních zájmů.“ 

Nakonec svým hostům popřál, „aby se jim povedlo přesunout důraz ze zelených politik a klimatických ideologií na skutečnou ochranu naší přírody.“

Pro radu si nepřišli

„Rady by tady měl dostávat někdo jiný. Ale komu není rady…,“ okomentoval Macinka s úsměvem otázku, zda si k exprezidentovi přišli pro radu ohledně aktuální napjaté situace mezi vládou a současným prezidentem Petrem Pavlem.

Politici mají mlsné jazýčky

Na návštěvu do domu exprezidenta, ve kterém je přivítala jeho manželka Ivana, přivezli Macinka s Turkem podle iDnes.cz churros z KFC. Na oplátku tam na ně čekaly zákusky jako laskonky či dort Sacher, sdělil ředitel nakladatelství Olympia Luboš Procházka, který se setkání také zúčastnil. Duo Motoristů si domů odneslo také knihu Spiknutí, kterou jim Procházka se Zemanem podepsali.

