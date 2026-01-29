Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 29. ledna 2026 v 13:31
Čas čtení 1:51

Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou

Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
Zdroj: Česká televize / ČT24

Server Hlídacípes.org přišel s analýzou, z níž vychází, že by Filip Turek mohl ohrozit bezpečnost našeho státu. Kdo je Lenka White a jak je napojena na českého politika?

Zmocněnec pro Green Deal a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (Motoristé sobě) se měl s ruskou zpravodajkou Lenkou White (Češka žijící v USA) setkat ve Spojených státech hned několikrát. Hlídací pes nyní přišel se zjištěním, že jí měl i věnovat lístek na inauguraci Donalda Trumpa.

Před více než rokem Turek navštívil Spojené státy při příležitosti vstupu amerického prezidenta do funkce. Sám politik přiznal, že se tehdy účastnil velké řady večírků a že jej na nich doprovázela neznámá společnice, jejíž jméno nechtěl prozradit. „Pracuje pro OSN a tak dále, ale asi bych o ní víc nechtěl říkat, protože jak máme naše milé přátele novináře a takové ty lepší hodné liberální lidi a ty feministky, tak by ji taky mohli začít sprostě urážet,“ prohlásil.

V únoru 2025 poté zemi navštívil znovu, už se mu však nepodařilo si uhlídat soukromí tak, jako před měsícem a na internetu se objevily fotografie, na kterých, jak také upozornil Hlídací pes, tančí po boku kontroverzní zpravodajky Lenky White. Lze tak předpokládat, že s právě ní absolvoval i předchozí večírky před zmíněnou inaugurací, ačkoli to potvrzené není.

Kdo je Lenka White?

Proč je však zmíněná žena důležitá a proč by mohlo být její napojení na českého kandidáta na ministra problematické? Lenka White pracuje hned pro dvě ruská státní média. Státní agenturu RIA Novosti, kterou vlastní přímo Rusko, a jako zpravodajka u Organizace spojených národů v New Yorku působí za další ruské propagandistické médium Sputnik, provozované ruskou státní tiskovou agenturou Rusko dnes.

Pozoruhodné je i její napojení na zvláštního zmocněnce ruského prezidenta Kirilla Dmitrijeva. Ten totiž na síti X sdílel video, na kterém Vladimir Putin mluví o Grónsku, ne ale jen tak ledajaký záběr. Šlo přímo o konkrétní příspěvek, který byl sdílen na profilu Lenky White.

Sama zpravodajka se známostí s Dmitrijevem také netají. V jednom z nedávno zveřejněných videí opatřených logem RIA Novosti, kde klade otázku americké kongresmance Anně Paulině Luně, je totiž slyšet, jak anglicky říká: „náš zmocněnec Kirill Dmitrijev“.

„Přičemž pod zájmenem ‚náš‘ myslí coby tazatelka z kremelského média zjevně slovo ‚ruský‘,“ upozorňuje Hlídací pes.

Lenka White v minulosti pracovala i pro CNN Prima News, poté co však bylo odhaleno její napojení na ruská média, s ní server ukončil spolupráci. Pro Filipa Turka, který o jejích pracovních záležitostech bezpochyby ví, však očividně podobné skutečnosti nejsou překážkou. Stále můžeme s jistotou pouze spekulovat o tom, proč má prezident Petr Pavel s jeho jmenováním mezi členy vlády takový problém, styk se zpravodajkou ruských prokremelských médií však přinejmenším přidává další důvod k přemýšlení.

Související témata:
Politika Česko Filip Turek Motoristé sobě Rusko Spojené státy americké (USA)
