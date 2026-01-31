Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 31. ledna 2026 v 9:24
Čas čtení 0:44

V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet

V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
Zdroj: TASR/AP

Nejnovější rozpočtové problémy souvisejí s imigrační politikou Trumpovy administrativy.

Americká vláda vstoupila v sobotu o půlnoci do částečného shutdownu (pozastavení činnosti vlády) poté, co Kongres nedokázal schválit rozpočet na rok 2026.

Americký Senát již rozpočtový návrh schválil, potřebuje však souhlas i z druhé komory Kongresu. Podle DPA by měla Sněmovna reprezentantů o novém rozpočtu hlasovat nejdříve v pondělí.

30. ledna 2026 v 17:16 Čas čtení 1:14 Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Trump Donald Trump Trump Donald trump
Nejnovější rozpočtové problémy souvisejí s imigrační politikou Trumpovy administrativy a především se dvěma incidenty z města Minneapolis, při kterých federální agenti smrtelně postřelili dvě osoby.

Demokraté v reakci na tyto incidenty vyzývali k přijetí nových omezení pro imigrační úřady, které spadají pod ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS). Demokraté již během týdne upozornili, že bez nových omezení nebudou souhlasit s prodloužením financování DHS do září.

Lídrem demokratů v Senátu Chuck Schumer ve středu žádal, aby si agenti DHS včetně těch z Imigračního a celního úřadu (ICE) přestali při zásazích zakrývat obličej, začali používat tělní kamery a dodržovali stejná pravidla týkající se použití síly jako místní policie. Naléhal také, že agenti těchto federálních složek musí akceptovat i přísnější pravidla vyžadující předložení příkazu k prohlídce – nyní jde obvykle o příkazy podepsané úředníky DHS, ne soudci.

28. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 3:56 KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
29. ledna 2026 v 13:31 Čas čtení 1:51 Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
30. ledna 2026 v 7:16 Čas čtení 0:58 Nový šéf ICE v Minnesotě oznámil změny. Slíbil tresty pro ty, kteří pochybili Nový šéf ICE v Minnesotě oznámil změny. Slíbil tresty pro ty, kteří pochybili
Související témata:
Politika Donald Trump Spojené státy americké (USA)
