V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet

Nejnovější rozpočtové problémy souvisejí s imigrační politikou Trumpovy administrativy.
Americká vláda vstoupila v sobotu o půlnoci do částečného shutdownu (pozastavení činnosti vlády) poté, co Kongres nedokázal schválit rozpočet na rok 2026.
Americký Senát již rozpočtový návrh schválil, potřebuje však souhlas i z druhé komory Kongresu. Podle DPA by měla Sněmovna reprezentantů o novém rozpočtu hlasovat nejdříve v pondělí.
především se dvěma incidenty z města Minneapolis, při kterých federální agenti smrtelně postřelili dvě osoby.
Demokraté v reakci na tyto incidenty vyzývali k přijetí nových omezení pro imigrační úřady, které spadají pod ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS). Demokraté již během týdne upozornili, že bez nových omezení nebudou souhlasit s prodloužením financování DHS do září.
Lídrem demokratů v Senátu Chuck Schumer ve středu žádal, aby si agenti DHS včetně těch z Imigračního a celního úřadu (ICE) přestali při zásazích zakrývat obličej, začali používat tělní kamery a dodržovali stejná pravidla týkající se použití síly jako místní policie. Naléhal také, že agenti těchto federálních složek musí akceptovat i přísnější pravidla vyžadující předložení příkazu k prohlídce – nyní jde obvykle o příkazy podepsané úředníky DHS, ne soudci.