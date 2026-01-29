Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
včera 29. ledna 2026 v 17:31
Čas čtení 0:45

Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí

Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Zdroj: Petr Pavel / volně k užití

Výzvu na podporu prezidenta, ústavních principů a našeho ukotvení v EU a NATO překonal počet podpisů za odstoupení Andreje Babiše.

V reakci na konflikt mezi ministrem zahraničí a životního prostředí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a prezidentem Petrem Pavlem ohledně jmenování Filipa Turka (Motoristé sobě) vytvořil spolek Milion chvilek petici na podporu hlavy státu, která momentálně láme rekordy.

29. ledna 2026 v 13:31 Čas čtení 1:51 Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou

„Vážený pane prezidente, my, níže podepsaní občané, chceme ocenit Váš pevný a rozvážný postoj, s nímž vytrvale chráníte principy, na kterých stojí náš demokratický stát,“ uvádí autoři. „Víme, že v dnešní době není snadné tyto hodnoty veřejně obhajovat. Přicházejí na Vás útoky, lži i nenávistná kritika. Nenechte se jimi odradit.“

Petici už podepsalo přes 460 tisíc lidí a podpisů stále přibývá, jen ve středu 28. ledna se k výzvě přidalo přes 100 000 lidí. Nová petice tak překonala dosavadní český rekord, který donedávna držela petice na odstoupení premiéra Andreje Babiše s 439 646 podpisy.

„Chceme Vám říct, že za Vámi stojíme a že jsme odhodláni svým občanským postojem přispět k tomu, aby Česká republika zůstala svobodnou a bezpečnou zemí,“ stojí na konci rekordní výzvy. Svůj podpis k ní můžeš připojit na stránkách spolku Milion chvilek, který v neděli na Staroměstském náměstí svolal i demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla.

29. ledna 2026 v 10:45 Čas čtení 0:48 Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
28. ledna 2026 v 18:00 Čas čtení 3:01 KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
29. ledna 2026 v 8:13 Čas čtení 1:05 Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
Související témata:
Česko Petr Pavel Politika
