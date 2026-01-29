Výzvu na podporu prezidenta, ústavních principů a našeho ukotvení v EU a NATO překonal počet podpisů za odstoupení Andreje Babiše.
V reakci na konflikt mezi ministrem zahraničí a životního prostředí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a prezidentem Petrem Pavlem ohledně jmenování Filipa Turka (Motoristé sobě) vytvořil spolek Milion chvilek petici na podporu hlavy státu, která momentálně láme rekordy.
„Vážený pane prezidente, my, níže podepsaní občané, chceme ocenit Váš pevný a rozvážný postoj, s nímž vytrvale chráníte principy, na kterých stojí náš demokratický stát,“ uvádí autoři. „Víme, že v dnešní době není snadné tyto hodnoty veřejně obhajovat. Přicházejí na Vás útoky, lži i nenávistná kritika. Nenechte se jimi odradit.“
Petici už podepsalo přes 460 tisíc lidí a podpisů stále přibývá, jen ve středu 28. ledna se k výzvě přidalo přes 100 000 lidí. Nová petice tak překonala dosavadní český rekord, který donedávna držela petice na odstoupení premiéra Andreje Babiše s 439 646 podpisy.
„Chceme Vám říct, že za Vámi stojíme a že jsme odhodláni svým občanským postojem přispět k tomu, aby Česká republika zůstala svobodnou a bezpečnou zemí,“ stojí na konci rekordní výzvy. Svůj podpis k ní můžeš připojit na stránkách spolku Milion chvilek, který v neděli na Staroměstském náměstí svolal i demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla.