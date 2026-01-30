Hlavní témata
Ondřej Mrázek
dnes 30. ledna 2026 v 9:48
Čas čtení 0:45

Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší

Při výzkumu možného léku na rakovinu slinivky břišní mohlo dojít k významnému průlomu, nová studie španělských vědců totiž zjistila, že trojkombinace léků může tuto nemoc u myší zcela vyléčit.

Rakovina slinivky břišní patří mezi nejagresivnější a nejsmrtelnější druhy rakoviny. Každý rok na ni zemře až půl milionu lidí a toto číslo roste. Nyní se ale vědcům ze Španělska možná podařilo najít způsob, jak v léčbě této nemoci uspět.

Doktor Mariano Barbacid přebírá cenu Investigation National Award 2022 v Casa Mediterraneo dne 1. března 2023 v Alicante ve Španělsku
Doktor Mariano Barbacid přebírá cenu Investigation National Award 2022 v Casa Mediterraneo dne 1. března 2023 v Alicante ve Španělsku Zdroj: Carlos Alvarez/Getty Images

V tuto chvíli ještě oficiální lék neexistuje, trio španělských vědců ovšem v rámci své studie zvládlo vyléčit rakovinu slinivky u myší, což významně zvýšilo pravděpodobnost pokračování jejich práce a v budoucnu přechodu na lidské testy.

Jejich výzkum konkrétně popisuje cílenou kombinovanou terapii, která současně působí na tři klíčové signální dráhy u adenokarcinomu pankreatu (PDAC), nejčastějšího a nejsmrtelnějšího typu rakoviny pankreatu. Nová metoda se snaží tento problém řešit zaměřením se na RAF1, receptory rodiny EGFR a signalizaci STAT3 – uzly, které jsou klíčové pro růst a přežití nádoru.

 
 
 
Co to znamená v praxi?

Ačkoli před zahájením klinických studií na lidech bude zapotřebí dalšího výzkumu, tyto výsledky představují významný pokrok v hledání lepších způsobů léčby rakoviny slinivky břišní. Díky prokázání úplné a trvalé regrese nádoru bez rezistence v předklinických modelech nyní existuje velký potenciál pro klinický vývoj těchto přístupů v budoucnosti.

29. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 6:06 Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
30. ledna 2026 v 7:16 Čas čtení 0:58 Nový šéf ICE v Minnesotě oznámil změny. Slíbil tresty pro ty, kteří pochybili Nový šéf ICE v Minnesotě oznámil změny. Slíbil tresty pro ty, kteří pochybili
29. ledna 2026 v 17:31 Čas čtení 0:45 Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
