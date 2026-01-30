Při výzkumu možného léku na rakovinu slinivky břišní mohlo dojít k významnému průlomu, nová studie španělských vědců totiž zjistila, že trojkombinace léků může tuto nemoc u myší zcela vyléčit.
Rakovina slinivky břišní patří mezi nejagresivnější a nejsmrtelnější druhy rakoviny. Každý rok na ni zemře až půl milionu lidí a toto číslo roste. Nyní se ale vědcům ze Španělska možná podařilo najít způsob, jak v léčbě této nemoci uspět.
V tuto chvíli ještě oficiální lék neexistuje, trio španělských vědců ovšem v rámci své studie zvládlo vyléčit rakovinu slinivky u myší, což významně zvýšilo pravděpodobnost pokračování jejich práce a v budoucnu přechodu na lidské testy.
Jejich výzkum konkrétně popisuje cílenou kombinovanou terapii, která současně působí na tři klíčové signální dráhy u adenokarcinomu pankreatu (PDAC), nejčastějšího a nejsmrtelnějšího typu rakoviny pankreatu. Nová metoda se snaží tento problém řešit zaměřením se na RAF1, receptory rodiny EGFR a signalizaci STAT3 – uzly, které jsou klíčové pro růst a přežití nádoru.
Co to znamená v praxi?
Ačkoli před zahájením klinických studií na lidech bude zapotřebí dalšího výzkumu, tyto výsledky představují významný pokrok v hledání lepších způsobů léčby rakoviny slinivky břišní. Díky prokázání úplné a trvalé regrese nádoru bez rezistence v předklinických modelech nyní existuje velký potenciál pro klinický vývoj těchto přístupů v budoucnosti.