Nastal nový posun v případu. Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo miliony stránek ze spisů v rámci vyšetřování sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení. Obsahují informace o Trumpovi i Muskovi.
Pravidelně tě informujeme o dění kolem Epsteina. Nyní americké ministerstvo spravedlnosti v souladu se zákonem o transparentnosti Epsteinových spisů, který prezident Donald Trump podepsal 19. listopadu 2025, vydalo téměř tři a půl milionu stránek, včetně více než dvou tisíc videí a 180 tisíc fotek. Jde o největší počet dokumentů vydaných najednou od loňského roku, kdy zákon nařídil jejich zveřejnění.
„Dnešní zveřejnění znamená konec velmi komplexního procesu identifikace a kontroly dokumentů s cílem zajistit transparentnost vůči americkému lidu a dodržování předpisů,“ cituje BBC náměstka generálního prokurátora Todda Blanche.
Některé stránky o Trumpovi údajně zmizely
Spisy obsahují podrobnosti Epsteinově pobytu a smrti ve vězení, vyšetřovací záznamy o Ghislaine Maxwell, což byla jeho spolupracovnice usvědčena z napomáhání obchodování s nezletilými dívkami, i jeho e-mailové konverzace s významnými osobnostmi sahající více než 10 let zpět.
Některé zdroje, jako například The Telegraph, ale tvrdí, že hned pár hodin od zveřejnění spisů z nich zmizely některé stránky, a to konkrétně ty, kde se mělo psát o Trumpovi a jeho údajném zneužívání dětí. Před desítkami let měla být k orálnímu sexu s ním nucená 13 nebo 14letá dívka, obvinění proti Trumpovi vznesla její „neidentifikovaná kamarádka“.
Snaha poškodit prezidentskou kampaň?
Bílý dům dlouhodobě všechna obvinění popírá. Samo ministerstvo spravedlnosti se vyjádřilo tak, že zveřejnili veškeré dokumenty, co veřejnost zaslala FBI, a že některé z nich mohou být klamné.
„Některé z dokumentů obsahují nepravdivá a senzační tvrzení proti prezidentu Trumpovi, která byla FBI předložena těsně před volbami v roce 2020. Aby bylo jasno, tato tvrzení jsou neopodstatněná a mylná, a pokud by měla špetku důvěryhodnosti, jistě by již byla použita proti prezidentu Trumpovi jako zbraň,“ stojí v tiskové zprávě.
Nit nezůstala suchá ani na Gatesovi a Muskovi
Kromě Trumpa se v nově vydaných spisech objevují informace například o Billu Gatesovi, který se měl podle Epsteina nakazit pohlavně přenosnou chorobou po pohlavním styku s ruskými ženami. Elona Musk zase údajně plánoval navštívit Epsteinův ostrov. Manželovi britského politika lorda Mandelsona měl Epstein údajně zaplatil 10 tisíc liber, tedy přes 280 tisíc korun, na vzdělávání.