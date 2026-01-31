Pravidelné ruské útoky na energetickou síť totiž odpojují atomové elektrárny od klíčového chlazení, což může vést k roztavení radioaktivního materiálu.
Dvanáct zemí světa varovalo v pátek během mimořádného zasedání Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) před hrozbou jaderné katastrofy.
Signatáři ve společném prohlášení upozornili, že pravidelné ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nejenže vystavují miliony lidí mrazu, ale přímo podkopávají jadernou bezpečnost. Útoky na rozvodny a poškození elektrických sítí mění hrozbu havárie v krutou realitu. Země zdůraznily, že jaderné elektrárny potřebují pro svou bezpečnost provozu spolehlivé dodávky elektřiny zvnějšku.
K této výzvě se připojily Belgie, Francie, Nizozemsko, Japonsko, Kanada, Litva, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Spojené království a Itálie.
Ačkoliv elektrárny energii samy vyrábějí, k chlazení radioaktivního materiálu potřebují externí proud. Pokud útoky přeruší dodávky, personál musí spustit záložní generátory. V případě, že tyto systémy selžou, hrozí v nejhorším scénáři roztavení radioaktivního materiálu.
Trump vyjednal krátké příměří
Americký prezident Donald Trump během čtvrtečního zasedání svého kabinetu oznámil, že požádal Vladimira Putina o týdenní zastavení útoků na Kyjev a další města kvůli extrémním mrazům. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně v pátek potvrdil, že Putin se zastavením útoků souhlasil, a to do 1. února.
Ruské raketové údery z uplynulých dní odřízly miliony Ukrajinců od světla, tepla a vody. Kritická situace v Kyjevě se může ještě zhoršit, jelikož předpovědi počasí hlásí v některých částech země mrazy až do -30 °C.