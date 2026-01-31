Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Katarína Jánošíková/refresher.sk
včera 31. ledna 2026 v 12:11
Čas čtení 0:50

Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pravidelné ruské útoky na energetickou síť totiž odpojují atomové elektrárny od klíčového chlazení, což může vést k roztavení radioaktivního materiálu.

Dvanáct zemí světa varovalo v pátek během mimořádného zasedání Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) před hrozbou jaderné katastrofy.

Signatáři ve společném prohlášení upozornili, že pravidelné ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nejenže vystavují miliony lidí mrazu, ale přímo podkopávají jadernou bezpečnost. Útoky na rozvodny a poškození elektrických sítí mění hrozbu havárie v krutou realitu. Země zdůraznily, že jaderné elektrárny potřebují pro svou bezpečnost provozu spolehlivé dodávky elektřiny zvnějšku.

Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin Vladimir Putin.
Zobrazit galerii
(4)

K této výzvě se připojily Belgie, Francie, Nizozemsko, Japonsko, Kanada, Litva, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Spojené království a Itálie.

19. ledna 2026 v 7:45 Čas čtení 3:12 Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl

Ačkoliv elektrárny energii samy vyrábějí, k chlazení radioaktivního materiálu potřebují externí proud. Pokud útoky přeruší dodávky, personál musí spustit záložní generátory. V případě, že tyto systémy selžou, hrozí v nejhorším scénáři roztavení radioaktivního materiálu.

Trump vyjednal krátké příměří

Americký prezident Donald Trump během čtvrtečního zasedání svého kabinetu oznámil, že požádal Vladimira Putina o týdenní zastavení útoků na Kyjev a další města kvůli extrémním mrazům. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně v pátek potvrdil, že Putin se zastavením útoků souhlasil, a to do 1. února.

Ruské raketové údery z uplynulých dní odřízly miliony Ukrajinců od světla, tepla a vody. Kritická situace v Kyjevě se může ještě zhoršit, jelikož předpovědi počasí hlásí v některých částech země mrazy až do -30 °C.

31. ledna 2026 v 9:24 Čas čtení 0:44 V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
31. ledna 2026 v 7:11 Čas čtení 1:08 Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur
30. ledna 2026 v 17:16 Čas čtení 1:14 Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Třetí blok jaderné elektrárny Mochovce. Ilustrační foto.
Třetí blok jaderné elektrárny Mochovce. Ilustrační foto. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Rusko Ukrajina Válka na Ukrajině
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 09:24
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
19
před 3 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 12:11
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
včera v 15:19
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
před 2 dny
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
3
před 2 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
včera v 09:24
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
19
před 3 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 12:11
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
včera v 15:19
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
19
před 3 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
25. 1. 2026 8:50
Soud zakázal Borárosovi přiblížit se k Jákliové. Po její tragické smrti se objevují nové informace a zprávy z telefonu
Soud zakázal Borárosovi přiblížit se k Jákliové. Po její tragické smrti se objevují nové informace a zprávy z telefonu
7
27. 1. 2026 17:06
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
25. 1. 2026 14:36
MAPA: V Česku bude opět vydatně sněžit. Na těchto místech napadne až 12 centimetrů sněhu, hrozí i ledovka
MAPA: V Česku bude opět vydatně sněžit. Na těchto místech napadne až 12 centimetrů sněhu, hrozí i ledovka
3
před 2 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Lifestyle news
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
včera v 18:00
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
včera v 15:15
Konečně známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
včera v 11:53
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
včera v 10:12
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
včera v 08:09
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
před 2 dny
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
před 2 dny
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
před 2 dny
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
před 2 dny
Zahraničí Všechno
AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
včera v 13:12
AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
Ukrajina zaznamenala v sobotu masivní výpadek dodávek elektřiny.
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
před 2 dny
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
„OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
včera v 10:57
„OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
před 3 dny
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
2
před 3 dny
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
Kontroverzní agenti ICE budou „zajišťovat bezpečnost“ na zimních olympijských hrách v Itálii
před 4 dny
Kontroverzní agenti ICE budou „zajišťovat bezpečnost“ na zimních olympijských hrách v Itálii
Ekonomika Všechno
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
1
14. 8. 2025 9:32
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Zahraničí Všechno
AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
včera v 13:12
AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
před 2 dny
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
včera v 10:57
„OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
Česko Všechno
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
19
před 3 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 15:19
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
před 3 dny
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Editorské shrnutí nejzásadnějších událostí posledního týdne.
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
před 3 dny
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
před 4 dny
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
před 4 dny
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
20. 1. 2026 15:00
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
Více
Domů
Sdílet
Diskuse