Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Ella Petrová
včera 30. ledna 2026 v 17:16
Čas čtení 1:14

Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda

Diskutovat
3
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Zdroj: CNN Prima News

Ministr zahraničí Petr Macinka nepíše výhružné zprávy pouze prezidentovi, ale i jiným.

Jak je vidět, šéf Motoristů sobě opravdu výhrůžkami či slovními útoky nešetří. Před třemi lety se jeho obětním beránkem stal tehdejší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, do kterého se opřel v komentáři na Facebooku.

„Je to absolutní hovado, jehož fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo a jeho matka prý psala rozsudky smrti pro Klementa Gottwalda. Křivá svině z ČSSD na Ústavním soudu. Facku si zasloužil...“ ohradil se Macinka.

30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?

„Ostatní vlhké sny havlistů s omezenou představivostí nemá cenu komentovat...“ dodal ke konci.

Tento příspěvek zveřejnil před pár dny publicista Petr Ludwig, na kterého tehdy Macinka těmito projevy reagoval. Šlo o to, že Rychetský prý v rádiu prohlásil, že Institut Václava Klause je financovaný z Ruska. „To je lež jako prase a nemůže si to dovolit,“ varoval nynější ministr zahraničí.

macinka komentare
Zdroj: Facebook / Petr Ludwig

V letech 2008 až 2013 totiž zastával funkci zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Václava Klause. Poté, co skončil Klausův mandát, přesunul se Macinka do Institutu Václava Klause, kde až do svého zvolení do Sněmovny pracoval jako tiskový mluvčí.

Reakce politiků

Někteří politici tento výstřel nenechali bez povšimnutí a zareagovali na to. „Koukám, že Turek nebude jedinej nácek u Motorek,“ okomentoval poslanec Matěj Hlavatý (STAN).

27. ledna 2026 v 17:00 Čas čtení 0:57 Místo vydírání partnerská poradna. Navrhujeme sedm lepších způsobů, jak mohl Macinka jednat s prezidentem Místo vydírání partnerská poradna. Navrhujeme sedm lepších způsobů, jak mohl Macinka jednat s prezidentem

Petr Pavel zveřejnil před pár dny výhružné zprávy, které Macinka adresoval jeho poradci Petru Koláři a prohlašoval v nich, že stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Když se Filip Turek nestane ministrem životního prostředí, Macinka prý plánuje „spálit všechny mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“.

Mimo jiné o Evě Pavlové, manželce prezidenta, v minulosti řekl, že je první hradní vyžírka kvůli tomu, že jako první dáma dostává honorář.

Milion chvilek mezitím uspořádalo shromáždění s názvem STOJÍME ZA PREZIDENTEM, které se uskuteční tuto neděli na Staroměstském náměstí od 15 hodin a klade si za cíl podpořit Petra Pavla vzhledem k tomu, že ho Macinka vydírá.

30. ledna 2026 v 13:03 Čas čtení 1:10 Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend
30. ledna 2026 v 10:09 Čas čtení 0:34 Na studentských kolejích v Praze v noci hořelo. Evakuováno bylo přes 100 lidí Na studentských kolejích v Praze v noci hořelo. Evakuováno bylo přes 100 lidí
30. ledna 2026 v 9:48 Čas čtení 0:45 Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
3 komentáře
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Petr Macinka Petr Pavel Politika Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
3
včera v 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
19
před 2 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 09:48
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
1
včera v 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
včera v 13:03
Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend
Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend
19
před 2 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 09:48
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
3
včera v 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
včera v 13:03
Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend
Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend
1
včera v 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
19
před 2 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
25. 1. 2026 8:50
Soud zakázal Borárosovi přiblížit se k Jákliové. Po její tragické smrti se objevují nové informace a zprávy z telefonu
Soud zakázal Borárosovi přiblížit se k Jákliové. Po její tragické smrti se objevují nové informace a zprávy z telefonu
7
před 4 dny
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
2
24. 1. 2026 12:24
V některých částech USA může klesnout teplota na −45 °C. Trump reaguje útokem na klimatology
V některých částech USA může klesnout teplota na −45 °C. Trump reaguje útokem na klimatology
24. 1. 2026 15:01
MAPA: Část Česka znovu sevře ledovka. Podívej se, kde hrozí největší nebezpečí
MAPA: Část Česka znovu sevře ledovka. Podívej se, kde hrozí největší nebezpečí
Lifestyle news
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
před 49 minutami
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
včera v 23:36
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
včera v 16:26
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
včera v 12:34
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Politika Všechno
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
před hodinou
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
Nejnovější rozpočtové problémy souvisejí s imigrační politikou Trumpovy administrativy.
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
19
před 2 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 dny
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur
před 3 hodinami
Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
včera v 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Politika Všechno
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
před hodinou
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
19
před 2 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
3
včera v 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Ekonomika Všechno
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
1
14. 8. 2025 9:32
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Česko Všechno
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
19
před 2 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
před 2 dny
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
1
včera v 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
včera v 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Editorské shrnutí nejzásadnějších událostí posledního týdne.
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
před 2 dny
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
20. 1. 2026 15:00
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
Více
Domů
Sdílet
Diskuse