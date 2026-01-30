Ministr zahraničí Petr Macinka nepíše výhružné zprávy pouze prezidentovi, ale i jiným.
Jak je vidět, šéf Motoristů sobě opravdu výhrůžkami či slovními útoky nešetří. Před třemi lety se jeho obětním beránkem stal tehdejší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, do kterého se opřel v komentáři na Facebooku.
„Je to absolutní hovado, jehož fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo a jeho matka prý psala rozsudky smrti pro Klementa Gottwalda. Křivá svině z ČSSD na Ústavním soudu. Facku si zasloužil...“ ohradil se Macinka.
„Ostatní vlhké sny havlistů s omezenou představivostí nemá cenu komentovat...“ dodal ke konci.
Tento příspěvek zveřejnil před pár dny publicista Petr Ludwig, na kterého tehdy Macinka těmito projevy reagoval. Šlo o to, že Rychetský prý v rádiu prohlásil, že Institut Václava Klause je financovaný z Ruska. „To je lež jako prase a nemůže si to dovolit,“ varoval nynější ministr zahraničí.
V letech 2008 až 2013 totiž zastával funkci zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Václava Klause. Poté, co skončil Klausův mandát, přesunul se Macinka do Institutu Václava Klause, kde až do svého zvolení do Sněmovny pracoval jako tiskový mluvčí.
Reakce politiků
Někteří politici tento výstřel nenechali bez povšimnutí a zareagovali na to. „Koukám, že Turek nebude jedinej nácek u Motorek,“ okomentoval poslanec Matěj Hlavatý (STAN).
Petr Pavel zveřejnil před pár dny výhružné zprávy, které Macinka adresoval jeho poradci Petru Koláři a prohlašoval v nich, že stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Když se Filip Turek nestane ministrem životního prostředí, Macinka prý plánuje „spálit všechny mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“.
Mimo jiné o Evě Pavlové, manželce prezidenta, v minulosti řekl, že je první hradní vyžírka kvůli tomu, že jako první dáma dostává honorář.
Milion chvilek mezitím uspořádalo shromáždění s názvem STOJÍME ZA PREZIDENTEM, které se uskuteční tuto neděli na Staroměstském náměstí od 15 hodin a klade si za cíl podpořit Petra Pavla vzhledem k tomu, že ho Macinka vydírá.