včera 28. ledna 2026 v 18:00
Čas čtení 3:01

KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme

Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
Zdroj: Creative Commons (volně k užití), Motoristé sobě (propagační materiál)

Když v úterý Petr Pavel zveřejnil screenshoty konverzace, kterou s ministrem zahraničí vedl jeho poradce Petr Kolář, pobavil celý národ. Macinka totiž neodhadl vlastní síly.

Pojď si s námu nejzábavnější části jejich zpráv rozebrat.

„..spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic jako politologie jako extrémní příklad kohabitace“

Macinka hned v úvodu flexí své znalosti z politologie a chtěl by se jednou podle všeho dostat do vysokoškolských skript. Jsme si jistí, že do učebnic Macinka skutečně vejde. Jen možná spíš jako doposud nevídaný a mimořádný král delulu, ups. Z jaké pozice si na Pavla troufá?

Šest tisíc kroužků na tři miliony hlasů

V prezidenta Pavla má podle šetření agentury STEM/MARK z loňského podzimu důvěru 57 procent obyvatelstva, lidé ho vnímají jako druhého nejlepšího prezidenta po roce 1989 (po Václavu Havlovi). Připomeňme, že ve většinové volbě s 58 procenty, (a přesně 3 359 151 hlasy) porazil současného premiéra Babiše, který do křesla vstoupil jako lídr hnutí ANO, které volilo 34 procent voličů a voliček.

Naopak Motoristé získali po volbách sotva sedm procent hlasů, a dokonce mezi jejich vlastními voliči a voličkami jen 58 procent podle zjištění STEM zkraje letošního roku odpovědělo, že je s jejich vládou spokojených, což je nejhorší výsledek z koaličních stran. Samotného Macinku pak zakroužkovalo jen necelých šest a půl tisíce jihomoravských voličů a voliček.

„Chápu, že se prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, nebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis.“

V další části se už Macinka od šaškáren posunul a nasazuje ostrou formulaci, že pokud nebude po jeho, nastane čóro móro. Právě tahle část by se dala interpretovat jako vydírání, což Pavel předal k posouzení právníkům a současně dal i podnět bezpečnostním složkám.

6. ledna 2026 v 14:00 Čas čtení 3:34 Umlčení ministra, čistky a kontroverzní projev. Česko má tři týdny novou vládu, shrnujeme zásadní události

Jen pro připomenutí: „Trestný čin vydírání (§ 175 trestního zákoníku) spočívá v nucení jiné osoby k jednání, opomenutí nebo trpění něčeho, a to za použití násilí, pohrůžky násilí či jiné těžké újmy. Pachatel jedná v úmyslu získat neoprávněný prospěch či ovlivnit oběť, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let,” říká zákon.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)


„Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky (…) budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit (…) P.S. ad I-159 pro Ukrajince, jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií.“

Následně se dozvídáme, že Macinka brzy jede do Bruselu a že se tam má údajně potkat s médii a vysoce postavenými lidmi, což je z postaty věci náplň jeho role a práce. Nebudu ale lhát, byla jsem trochu zklamaná, protože text naznačuje, jako by měl Macinka na Pavla mít nějakou bombu, zabíjel snad Pavel masově koťátka nebo co?

Macinka nás ale navnadil zbytečně, protože – jak se dozvídáme v P.S. – má na něj jen veřejně přístupné informace o letounech pro Ukrajinu.

„To se nám to nějak nevydařilo 🙈 (…)
Dobrou noc 🙌“

Pozornost zaslouží i emoji game ministra Macinky. Ve screenshotech vidíme hned dvě, zvířátko a zářící ruce. Představte si hrát na drsného kluka, vyhrožovat vojákovi a bývalému náčelníkovi generálního štábu a u toho používat tyhle opičky. Trendy roku 2016 letí jen na Instagramu, pane ministře.

„Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky. Beru to už osobně.“

V konverzaci se také dozvídáme, že Macinka celý spor s prezidentem bere už osobně. Hodilo by se připomenout, že ministr zahraničních věcí, a potažmo životního prostředí, o které motoristům tolik jde, ale nemá prosazovat své osobní zájmy, nebo si skrze svou pozici vyřizovat osobní účty, třeba tím, že prohlásí, že nechce, aby Pavel vedl delegaci na summit NATO.

28. listopadu 2025 v 7:00 Čas čtení 3:09 WEEKEND RADAR: Rozsvícení vánočního stromu, návštěva u prezidenta nebo největší herní akce roku. Co podniknout tento víkend?

Stejně tak je nemyslitelné, aby odpíral přístup zpravodajským médiím na tiskové konference, tak jako to udělal v případě Zdislavy Pokorné z Deníku N, která nebyla vpuštěna do místnosti Černínského paláce, kde se k aféře vyjadřoval.

Kdyby na ní byla, slyšela by Macinku se kasat, že Pavel prý nechápe pojetí slova politik. Myslíme, že ho naopak nechápe Macinka. Má sloužit občanům a občankám, zájmům svého voličstva, ne svým vlastním. Za to mu dáváme red flag týdne.

Tak jako tak, je leden a my už máme titul delulu krále roku. Říct totiž Petru Pavlovi, nejen prezidentovi, ale také bývalému náčelníkovi generálního štábu, vojákovi a bývalému předsedovi vojenského (!) výboru NATO, že je připraven bojovat tvrdě, bez skrupulí, tomu by se dalo zasmát i kdyby mezi těma dvěma šlo o hospodskou rvačku.

Každý týden si všímáme toxických projevů ve veřejném prostoru nebo naopak těch, které prosazují toleranci, přijetí a pozitivitu. Podle toho je oceňujeme zelenou vlaječkou, čili green flagem; nebo před nimi varujeme tou červenou. Sleduj naše komentáře Red Flag/Green Flag pravidelně.
27. ledna 2026 v 17:06 Čas čtení 0:33 Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
22. listopadu 2025 v 9:00 Čas čtení 3:01 KOMENTÁŘ: Filip Turek tvrdí, že byl 17. listopad řízený. Co nám říkají historické souvislosti?
27. ledna 2026 v 14:04 Čas čtení 0:56 Macinka se pokusil vydírat prezidenta kvůli Turkovi. Pavel SMS zprávy zveřejnil
Související témata:
Politika Petr Macinka Petr Pavel
