Shromáždění na podporu prezidenta se uskuteční už tento víkend

Na Staroměstském náměstí dojde v neděli 1. února ke shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, kterého vydírá ministr zahraničí Petr Macinka.
„Přátelé. Všichni víte, jaká je situace. Je třeba říci už dost. Nehorázné vydírání prezidenta ze strany Petra Macinky je absolutně nepřijatelné! Něco takového do demokratické kultury opravdu nepatří. Pokud tohle dnes mlčky projde, zítra už nebude existovat žádná hranice. Nejde přitom jen o jednoho člověka. Jde o nebezpečný precedens: o to, zda si kdokoli může osobními nátlakovými hrami vynucovat politická rozhodnutí, která mají přímý dopad na bezpečnost České republiky. Naše bezpečí není hračkou pana Macinky – ani nikoho jiného ze současné vlády,“ stojí v oficiální pozvánce občanského spolku Milion chvilek.
Protože je čas postavit se za bezpečnost naší země, je čas dát najevo, že STOJÍME ZA PREZIDENTEM a je čas ukázat, že je nás hodně, zve tě spolek Milion chvilek již tuto neděli 1. února od 15 hodin na Staroměstské náměstí, kde zveřejní své požadavky a další postup.
„Pokud se na Staromák nevejdeme, budou následovat další akce v regionech - aby tak bylo vidět, že to není jen Praha, ale skutečně CELÁ REPUBLIKA. A pokud to bude i nadále potřeba - pokud si politici nepřestanou brát naši zemi jako rukojmí - najdeme pro setkání signatářů výzvy STOJÍME ZA PREZIDENTEM takové místo, kam by se mohli vejít všichni. Úplně všichni,“ uvádí spolek.
V tuhle chvíli výzvu www.stojimezaprezidentem.cz podepsalo již neuvěřitelných více než 502 tisíc lidí. A ty můžeš být mezi nimi, stačí jen uvést základní informace o sobě a potvrdit podpis v emailu.
„Podpisy dál rychle přibývají. A každý má obrovský smysl. Proč? Protože tohle není situace, ve které je možné stát stranou či nezúčastněně mlčet. Tohle je chvíle, kdy se občané musí postavit za pravidla, která drží tuhle zemi pohromadě. Tady je v sázce víc než partikulární zájmy pár politiků. Tady je v sázce budoucnost nás všech,“ upozorňují organizátoři.