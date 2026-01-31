Ukrajina zaznamenala v sobotu masivní výpadek dodávek elektřiny.
O výpadku elektřiny informovala Ekonomična pravda. Ve svém příspěvku na platformě Telegram o tom informoval také ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AFP.
Ekonomična pravda uvádí, že nouzové odstávky v současné době platí v oblastech Kyjev, Kyjev, Čerkasy, Černovice, Žytomir a Charkov.
Podle Šmyhale došlo v sobotu v 10:42 místního času (09:42 SEČ) k technické poruše, která způsobila současné odpojení 400kilovoltového vedení mezi elektrickými sítěmi Rumunska a Moldavska a 750kilovoltového vedení mezi západní a střední Ukrajinou.
Smyhal upřesnil, že tato situace měla za následek kaskádové výpadky proudu v ukrajinské elektrické síti a aktivaci automatických ochranných systémů v rozvodnách. Některé bloky jaderných elektráren byly dočasně odpojeny od sítě nebo bylo sníženo jejich zatížení.
V Kyjevě, Kyjevské, Žytomyrské a Charkovské oblasti byly zavedeny speciální harmonogramy nouzového odpojení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal, že byl informován o nouzové situaci a že úřady mají za úkol co nejdříve stabilizovat situaci.
AFP doplnila, že metro v Kyjevě dočasně nejezdí a v celém městě došlo i k dočasnému zastavení dodávek vody. Úřady ujistily, že obnovení dodávky elektřiny do vodovodního a kanalizačního systému se pracuje.
Z technických důvodů byl v sobotu dočasně zastaven i provoz metra ve městě Charkov na východě Ukrajiny.
Ukrajinská energetická síť byla v posledních měsících vážně narušena sérií masivních ruských útoků, které poškodily elektrárny a transformátory. Dodávky elektřiny pro běžné spotřebitele jsou již celé týdny výrazně omezené.
Moldavské ministerstvo energetiky potvrdilo, že energetický systém Moldavska byl v sobotu zasažen nouzovým výpadkem v důsledku problémů v energetické síti na Ukrajině. Výpadky proudu hlásí z hlavního města Kišiněv i dalších částí Moldavska. Nefungovaly ani semafory.