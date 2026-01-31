Hlavní témata
TASR refresher team
včera 31. ledna 2026 v 13:12
Čas čtení 1:04

AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny

AKTUÁLNĚ: Ukrajinu postihl masivní blackout. Velká část země je bez dodávek elektřiny
Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky

Ukrajina zaznamenala v sobotu masivní výpadek dodávek elektřiny.

O výpadku elektřiny informovala Ekonomična pravda. Ve svém příspěvku na platformě Telegram o tom informoval také ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury AFP.

Ekonomična pravda uvádí, že nouzové odstávky v současné době platí v oblastech Kyjev, Kyjev, Čerkasy, Černovice, Žytomir a Charkov.

31. ledna 2026 v 12:11 Čas čtení 0:50 Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech Dvanáct zemí varuje před jadernou havárií na Ukrajině. Ruské útoky ohrožují bezpečnost všech
31. ledna 2026 v 10:57 Čas čtení 0:35 „OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků „OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
31. ledna 2026 v 9:24 Čas čtení 0:44 V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet

Podle Šmyhale došlo v sobotu v 10:42 místního času (09:42 SEČ) k technické poruše, která způsobila současné odpojení 400kilovoltového vedení mezi elektrickými sítěmi Rumunska a Moldavska a 750kilovoltového vedení mezi západní a střední Ukrajinou.

Smyhal upřesnil, že tato situace měla za následek kaskádové výpadky proudu v ukrajinské elektrické síti a aktivaci automatických ochranných systémů v rozvodnách. Některé bloky jaderných elektráren byly dočasně odpojeny od sítě nebo bylo sníženo jejich zatížení.

V Kyjevě, Kyjevské, Žytomyrské a Charkovské oblasti byly zavedeny speciální harmonogramy nouzového odpojení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal, že byl informován o nouzové situaci a že úřady mají za úkol co nejdříve stabilizovat situaci.

AFP doplnila, že metro v Kyjevě dočasně nejezdí a v celém městě došlo i k dočasnému zastavení dodávek vody. Úřady ujistily, že obnovení dodávky elektřiny do vodovodního a kanalizačního systému se pracuje.

Z technických důvodů byl v sobotu dočasně zastaven i provoz metra ve městě Charkov na východě Ukrajiny.

Ukrajinská energetická síť byla v posledních měsících vážně narušena sérií masivních ruských útoků, které poškodily elektrárny a transformátory. Dodávky elektřiny pro běžné spotřebitele jsou již celé týdny výrazně omezené.

19. ledna 2026 v 7:45 Čas čtení 3:12 Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl

Moldavské ministerstvo energetiky potvrdilo, že energetický systém Moldavska byl v sobotu zasažen nouzovým výpadkem v důsledku problémů v energetické síti na Ukrajině. Výpadky proudu hlásí z hlavního města Kišiněv i dalších částí Moldavska. Nefungovaly ani semafory.

