Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci

Po dnešních zveřejněných zprávách pondělní noci, které poslal Petr Macinka Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře, se semlela politická lavina.
Politické spektrum se rozdělilo na dvě části – jednu, která obhajuje zprávy předsedy Motoristé sobě Petra Macinky, a druhou, která stojí za prezidentem Petrem Pavlem. Právě tu druhou se chystá podpořit spolek Milion chvilek pro demokracii.
„Naše bezpečí není hračkou pana Macinky – ani nikoho jiného ze současné vlády. Je čas postavit se za bezpečnost naší země – a také za prezidenta Pavla,“ píše spolek Milion chvilek pro demokracii na svém Instagramu a předseda spolku Mikuláš Minář na svůj profil na LinkedInu.
Na jejich profilu již nyní můžete podepisovat a šířit výzvu „Stojíme za prezidentem“ a druhým krokem má spolek v plánu uspořádat demonstraci. „Brzy Vás budeme informovat o tom, kdy a kde se potkáme. K tak zásadním útokům na naše bezpečí a základní pravidla prostě není možné mlčet,“ stojí v jejich příspěvku.