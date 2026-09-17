Nová legislativa radikálně zkrátí schvalování obranných projektů.
Evropský parlament ve středu oficiálně schválil nový balík opatření na posílení obranné připravenosti Unie pod názvem Defence Readiness Omnibus. Reformní balík má za cíl v následujících čtyřech letech zmobilizovat investice do zbrojního průmyslu v celkové hodnotě až 800 miliard eur v rámci iniciativ ReArm Europe a Readiness 2030. Hlavním záměrem je odstřihnout zbrojní sektor od zbytečné byrokracie, urychlit dodávky vojenského materiálu a zásadně zvýšit schopnost EU reagovat na bezpečnostní hrozby.
Rozhodnutí do 42 dní nebo automatické schválení
Nejzásadnější novinkou je radikální zkrácení povolovacích řízení pro obranné projekty. Standardní lhůta na rozhodnutí nově dosáhne pouze 42 pracovních dní pro celou EU. V mimořádných či environmentálně složitějších případech se řízení může prodloužit maximálně na 102 dní – pokud však úřady v tomto limitu nerozhodnou, žádost se bude automaticky považovat za schválenou.
Podle slovenské europoslankyně Lucie Yar rychlost vyřizování povolení vytvoří obrovskou konkurenční výhodu pro státy, které dokážou investice rychle přitáhnout. Reforma zároveň zjednodušuje přeshraniční přesun vojenského materiálu zaváděním obecných transferových licencí a prodlužuje trvání rámcových dohod při obstarávání ze 7 na 10 let.
Výjimky z ekologických pravidel
Nová pravidla výrazně zjednoduší fungování Evropského obranného fondu (EDF) a nasměrují více financí k malým a středním podnikům. Zásadním posunem ve spolupráci s Kyjevem je možnost financovat vývoj a testování nových obranných technologií přímo v reálných podmínkách na Ukrajině. V odůvodněných případech budou navíc členské státy moci zbrojnímu průmyslu udělit výjimky z vybraných environmentálních a chemických regulací EU, aby se urychlila výroba.