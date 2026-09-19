Vládě nařídil připravit plán na ochranu kritické infrastruktury a citlivých průmyslových objektů před drony a kybernetickými útoky.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek prohlásil, že ruská hybridní hrozba vůči Francii a dalším evropským zemím se v posledních týdnech zintenzivnila. Vládu proto pověřil přípravou plánu na ochranu kritické infrastruktury a objektů obranného či technologického průmyslu před drony a kybernetickými útoky.
Macron poukázal na několik nedávných incidentů v Evropě, včetně útoků drony a narušení vzdušného prostoru. Polský premiér Donald Tusk již ve čtvrtek varoval, že podle zpravodajských informací může Rusko připravovat další hybridní útoky proti zemím podporujícím Ukrajinu.