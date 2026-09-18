„Nejchytřejší a nejděsivější taktika autoritářů.“ Rusko nutí lidem aplikaci, která je může sledovat
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včera 18. září 2026 v 13:35
Čas čtení 1:36

„Nejchytřejší a nejděsivější taktika autoritářů.“ Rusko nutí lidem aplikaci, která je může sledovat

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Ruský režim tlačí desítky milionů lidí do nové státní superaplikace Max, která funguje jako trojský kůň v jejich telefonech. The Guardian odhalil, že vývojáři aplikace poskytli státu „zadní vrátka“.

Ruská aplikace Max
Ruská aplikace Max Zdroj: Oficiální web aplikace Max

Ruské úřady tak mohou číst lidem soukromé zprávy, pořizovat screenshoty nebo sledovat platby, píše The Guardian. Masivní špehování navíc přichází v momentě, kdy v zemi startují tři dny trvající parlamentní volby doprovázené nálety dronů na Moskvu.

Bez QR kódu tě nepustí ani na kolej

Ruské úřady prezentují novou aplikaci jako vlasteneckou náhradu za zakázaný Telegram nebo WhatsApp. Aplikaci Max ale jen nepropagují - stát do její instalace natvrdo tlačí učitele, úředníky, studenty i školáky.

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„Ředitel školy si nás zavolal a řekl nám narovinu: odteď je všechno na Maxu. Chaty s rodiči, domácí úkoly i veškerá školní komunikace,“ popsala situaci učitelka z Moskvy a doplnila, že odmítnutí nebylo možností.

Podobnou zkušenost má i student univerzity v Petrohradu Daniil. Aplikaci si nainstaloval jen z donucení těsně před začátkem semestru. Bez QR kódu vygenerovaného v Maxu by ho totiž ostraha nepustila do učeben ani na vysokoškolské koleje.

Kreml špehuje, elita si kupuje druhé telefony

Mezi lidmi v Rusku tak panuje strach. Čtyřiatřicetiletý konzultant Nikolaj z Moskvy přiznal, že aplikace sice vypadá moderně, ale vyvolává v něm podivný pocit. „Při používání Maxu máte pocit, že si nikdy nejste úplně jistí, kdo další se může dívat,“ vysvětlil s tím, že ruský režim navíc přístup k alternativním aplikacím stále více blokuje.

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Pro vládní elitu ale pravidla tak úplně neplatí. Zdroj napojený na Kreml médiu prozradil, že si on a jeho kolegové koupili druhé telefony, kam si nainstalovali aplikaci Max. Na svých hlavních mobilech ale dál tajně používají Telegram nebo Signal. „Je to všechno jen naoko. V politice to doopravdy nikdo nepoužívá,“ přiznal pod podmínkou anonymity.

Nejnebezpečnější taktika autoritářů

IT vědkyně Roya Ensafi z Michiganské univerzity v USA upozornila, že Max představuje nejchytřejší a zároveň nejděsivější taktiku autoritářských vlád. Analýza počítačového kódu podle ní ukázala, že aplikace dokáže bez vědomí uživatele pořizovat snímky obrazovky, mít přístup k bankovním datům nebo se za uživatele přímo vydávat. Max také zvládne vkládat do zařízení cizí kód, díky čemuž mohou úřady spustit z mobilů Rusů kybernetické útoky.

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Zatímco Číně trvalo budování digitálního autoritářství 35 let, Rusko své občany dostalo pod státní internetový dohled za pouhé jedno desetiletí.

Toto rozsáhlé digitální špehování získává ještě děsivější rozměr právě teď, kdy v Rusku začalo hlasování o tom, kdo získá 450 křesel ve Státní dumě. Jde o první parlamentní volby od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022. Třídenní volební proces od startu provází obrovské napětí a masivní nálet více než 350 dronů mířících na Moskevskou oblast.

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