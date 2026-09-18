„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N

Premiéra Andreje Babiše rozčílil rozhovor Filipa Turka pro Aktuálně.cz, zjistil Deník N. Vadilo mu hlavně Turkovo tvrzení, že úkoluje ministra životního prostředí Igora Červeného.
Deníku N informace potvrdily vysoce postavené vládní zdroje. „Babiš byl kvůli tomu rozhovoru velmi naštvaný, když to řeknu slušně. Jedním z důvodů bylo, že to teď vypadá, že vláda nic nedělala, i když to věděla,“ uvedl jeden z nich.
Turek totiž v rozhovoru kromě jiného řekl, že o situaci kolem letité skládky na Šumavě ví už několik měsíců. Zároveň uvedl, že spolu s vrchním ředitelem technické sekce ochrany životního prostředí ministerstva Wasserbauerem dali ministrovi životního prostředí za úkol, aby situaci řešil.
Právě tvrzení o úkolování ministra mělo Babiše podle Deníku N rozčílit nejvíc. „Navíc úkolovat ministry může jen premiér, ne nějaký Turek. Tohle Babiše šíleně vytočilo, byla to poslední kapka,“ popsal deníku druhý zdroj.
Babiš chtěl proto Turka okamžitě odvolat z pozice vládního zmocněnce. Turkovi spolustraníci ale premiéra přemlouvali, aby před komunálními volbami nejednal zbytečně ukvapeně.