Kdo je Katie Zacharia a proč její plnný Instagram?

Donald Trump jmenoval do funkce 37. tiskové mluvčí Bílého domu Katie Zacharia. Její úterní mediální brífink se jí úplně nevydařil a obletěl celý svět.
Peter Valovič/refresher.sk
dnes 14. října 2026 v 17:30
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Kdo je Katie Zacharia
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
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