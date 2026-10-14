Kdo je Katie Zacharia a proč její plnný Instagram?

Kdo je Katie Zacharia
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Peter Valovič/refresher.sk
dnes 14. října 2026 v 17:30
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Kdo je Katie Zacharia

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TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinsonová Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
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Donald Trump jmenoval do funkce 37. tiskové mluvčí Bílého domu Katie Zacharia. Její úterní mediální brífink se jí úplně nevydařil a obletěl celý svět.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Peter Valovič/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
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