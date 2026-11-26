Důvěra v Českou televizi a Český rozhlas souvisí nejen s věkem a vzděláním, ale i s postojem k demokracii. Lidé, kteří médiím nevěří, podle výzkumu častěji sympatizují s představou autoritářského vůdce.
Veřejnoprávním médiím důvěřuje skoro polovina české populace. Vyplývá to z dlouhodobého výzkumu Psychologického ústavu Akademie věd ČR a agentury MEDIAN, jehož výsledky Akademie věd zveřejnila ve středu 25. listopadu.
Velkou nebo poměrně velkou důvěru v Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář vyjádřilo 48 procent dotázaných. Malou důvěru uvedlo 32 procent, dalších 19,8 procenta těmto médiím nevěří vůbec.
Výzkum ale ukazuje, že nejde jen o to, odkud lidé čerpají informace. Míra důvěry souvisí také s jejich pohledem na demokracii, klimatickou krizi, historické události nebo konspirační teorie.
Mladí lidé důvěřují veřejnoprávním médiím víc než starší generace
Z podrobné výzkumné zprávy vyplývá, že mezi mladými lidmi ve věku 18 až 24 let má velkou nebo poměrně velkou důvěru ve veřejnoprávní média 65 procent dotázaných. Jen 9 procent jim nedůvěřuje vůbec.
U lidí ve věku 65 let a více je situace opačná. Veřejnoprávním médiím důvěřuje jen 35 procent z nich, zatímco dalších 65 procent k nim má malou nebo vůbec žádnou důvěru.
Výrazné rozdíly výzkum odhalil také v souvislosti se vzděláním. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním důvěřuje veřejnoprávním médiím 64 procent dotázaných, mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity jen 32,3 procenta. O něco větší důvěru mají také muži než ženy.
Nedůvěra v média souvisí i s postoji k demokracii
Lidé, kteří důvěřují České televizi a Českému rozhlasu, častěji považují život v demokratické zemi za zásadní a odmítají autoritářské formy vlády. „Ukázalo se, že lidé, kteří nemají důvěru ve veřejnoprávní média, častěji hodnotí kladně vládu silného vůdce, který přehlíží volby i parlament,“ vysvětluje spoluautor výzkumu Vít Chlád.
Takovou formu vlády hodnotí pozitivně 39 procent lidí, kteří veřejnoprávním médiím vůbec nedůvěřují. Mezi lidmi s velkou důvěrou v tato média jde jen o 3 procenta. Lidé s nižší důvěrou jsou také častěji ochotní vzdát se některých svých práv a svobod, třeba svobody slova, cestování nebo shromažďování, výměnou za návrat k tradičním hodnotám.
Častěji věří konspiracím o covidu i sítích 5G
Rozdíly se projevují také v tom, nakolik lidé věří dezinformacím. Ti, kteří České televizi a Českému rozhlasu vůbec nedůvěřují, častěji souhlasili s konspiračními teoriemi o čipování lidí Billem Gatesem nebo záměrném vyvolání pandemie covidu-19 za účelem kontroly obyvatelstva.
S nepravdivým tvrzením, že rozšiřování mobilních sítí 5G výrazně ovlivňuje pandemii covidu-19, souhlasilo 13 procent lidí, kteří veřejnoprávním médiím vůbec nedůvěřují. Ve skupině s velkou důvěrou šlo o 3 procenta.
Podobné rozdíly zaznamenal výzkumný tým u konspiračních teorií o amerických prezidentských volbách v roce 2020, antisemitských postojů nebo přesvědčení o existenci tajných organizací, které ovlivňují světovou politiku.
Postoje lidí se v čase mění
Výzkumný tým sleduje postoje stejných lidí už od roku 2020. Do každé z více než dvaceti vln výzkumu se zapojilo přes tisíc lidí. Aktuální analýza pracuje s daty z období od dubna 2020 do února 2026.
U lidí, kteří České televizi a Českému rozhlasu vůbec nedůvěřují, postupem času výrazně vzrostly obavy z ukrajinských uprchlíků a uprchlic. Naopak jejich obavy z klimatické krize výrazně poklesly.
Výzkum ale zatím nedokáže určit, co je příčinou a co důsledkem. Není tedy jasné, jestli veřejnoprávní média pomáhají formovat demokratické smýšlení, nebo jestli je častěji vyhledávají lidé, kteří už takové hodnoty zastávají. Podle politické psycholožky a spoluautorky výzkumu Martiny Klicperové se pravděpodobně oba mechanismy vzájemně doplňují.