Zdroj: THE DAVID PEARSON COLLECTION/MARY EVANS PICTURE LIBRARY.
Zdroj: THE DAVID PEARSON COLLECTION/MARY EVANS PICTURE LIBRARY.
Zdroj: THE DAVID PEARSON COLLECTION/MARY EVANS PICTURE LIBRARY.
Zdroj: THE DAVID PEARSON COLLECTION/MARY EVANS PICTURE LIBRARY.
Zdroj: THE DAVID PEARSON COLLECTION/MARY EVANS PICTURE LIBRARY.
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Vraždící žáby, mrtví ptáci a víly opékající krysu. Britská organizace English Heritage představila kolekci reprodukcí skutečných vánočních přání z viktoriánské éry. Jejich tvůrcům rozhodně nechyběl smysl pro černý humor.