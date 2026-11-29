Zatímco řada lidí návštěvy hospod, barů a restaurací omezuje, u mladé generace se rýsuje jiný trend. O tom, kam lidé vyrazí, navíc nerozhoduje jen cena, ale také kvalita jídla nebo atmosféra podniku.
Zajít s kamarády na pivo, společně sledovat sportovní zápas nebo si jen popovídat mimo domov. Hospody, bary a restaurace mají v Česku stále důležitou společenskou roli, lidé ale mění své návyky.
Podle aktuálního průzkumu, který pro společnost Heineken realizovala agentura Ipsos, chodí více než čtyři z deseti dotázaných do těchto podniků méně často než před dvěma až třemi lety. Naopak 22 procent lidí je navštěvuje častěji a 34 procent své návyky nezměnilo.
U mladé generace ale data ukazují odlišný trend. Skoro třetina lidí ve věku 18 až 29 let uvedla, že do hospod a restaurací chodí častěji než před několika lety. Ve věkové skupině od 30 do 45 let to byla jen o něco více než desetina dotázaných.
Mladí mají více příležitostí potkávat se mimo domov
Podle sociologa Jiřího Vinopala mohou za rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami mimo jiné odlišné životní styly.
„Zatímco u lidí po třicítce jsme v předchozích výzkumech pozorovali pokles frekvence návštěv, u mladších ročníků se návštěvnost držela na podobné úrovni, nebo dokonce mírně rostla,“ vysvětluje sociolog.
Mladí lidé podle něj mají zpravidla více příležitostí k setkávání mimo domov. S přibývajícím věkem se pak mění pracovní i rodinné povinnosti a s nimi také způsob trávení volného času. Mladší generace navíc vyhledává pestřejší škálu podniků.
„Neznamená to tedy nutně, že jedna generace se v hospodách a barech setkává raději než druhá. Spíše se proměňuje způsob, jakým jednotlivé věkové skupiny tráví svůj volný čas a jaká při tom využívají zařízení,“ dodává Vinopal.
Podobný trend naznačuje i zářijový průzkum Future of Bars, který společnost Heineken realizovala v devíti evropských zemích. Generace Z podle něj navštěvuje bary častěji než mileniálové.
Za úbytkem návštěv nestojí jen drahé pivo
Ačkoli rostoucí ceny hrají při rozhodování o návštěvě podniku důležitou roli, nejsou jediným důvodem, proč lidé zůstávají doma.
V mezinárodním průzkumu skoro třetina lidí, kteří návštěvy podniků omezili, uvedla jako důvod změnu životního stylu nebo nedostatek času. Pro 26 procent představují hlavní překážku vyšší ceny v podnicích, dalších 13 procent se snaží obecně více šetřit.
Zdražování navíc ovlivňuje i to, jak se lidé v podnicích chovají. Část z nich si vybírá levnější restaurace nebo hospody, každý čtvrtý člověk si objednává méně jídla či nápojů. Jen pětina dotázaných uvedla, že vyšší ceny jejich chování výrazně nemění.
Dobré jídlo je důležitější než cena
Při výběru konkrétního podniku v Česku přitom podle průzkumu nerozhoduje na prvním místě cena, ale kvalita jídla. Pro polovinu dotázaných je důležitá také atmosféra.
👉 Kvalita jídla: 65 %
👉 Cena: 58 %
👉 Atmosféra podniku: 50 %
👉 Dobrá obsluha: 42 %
👉 Lokalita: 36 %
Výsledky evropského průzkumu zároveň naznačují, že lidé od barů očekávají víc než jen dobré pití. Chtějí v nich poslouchat hudbu, navštěvovat různé akce nebo sdílet zážitky s přáteli. Moderní technologie naopak patří mezi nejméně důležité faktory.
Navzdory poklesu návštěvnosti tak podniky neztrácejí svůj společenský význam. V českém průzkumu označilo 54 procent dotázaných hospody, bary a restaurace za důležitá místa pro setkávání s přáteli a známými.
Českého průzkumu se v říjnu 2026 zúčastnilo 500 lidí ve věku 18 až 45 let. Výsledky se tedy nevztahují na celou dospělou populaci Česka.