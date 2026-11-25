Klimatickou změnu uznává naprostá většina české společnosti. Když ale přijde na konkrétní opatření, shoda mizí. Nový průzkum STEM ukazuje, jak postoje lidí ovlivňuje politika, obavy ze zdražování i věk.
Že se klima na Zemi mění, uznává 88 procent lidí v Česku. Více než tři čtvrtiny (76 procent) se zároveň domnívají, že za změnou stojí hlavně lidé. Přesto se česká společnost v názorech na klimatická opatření výrazně rozchází.
Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM, který mapuje postoje české veřejnosti ke klimatické změně a jejich vývoj od roku 2020. Výzkum ukazuje, že hlavní spor se nevede ani tak o samotnou existenci klimatické změny, ale o to, jak závažný problém představuje, kdo za něj nese odpovědnost a jak rychle bychom měli jednat.
Zatímco 73 procent lidí považuje za nutné změnit lidskou činnost, aby bylo možné klimatickou změnu řešit, okamžité kroky požaduje 56 procent dotázaných. Dalších 17 procent si myslí, že by se problém měl řešit v následujícím desetiletí. Dvanáct procent naopak zastává názor, že klimatickou změnu není třeba řešit vůbec, protože jde o přirozené procesy v přírodě.
Podle analytika STEM Martina Philippa je rozdíl mezi uznáváním problému a ochotou podpořit jeho řešení poměrně běžný. „První údaj vyjadřuje obecný názor, pokud bychom ale chtěli ochotu ke konkrétní akci, přesvědčení klesá. Děje se to i u jiných než klimatických témat,“ vysvětluje pro Refresher.
36 procent – Přesvědčení
Klimatickou změnu považují za závažný problém a chtějí, aby společnost co nejrychleji jednala.
13 procent – Znepokojení
Klimatickou změnu uznávají, ale jejich postoje nejsou tak vyhraněné.
17 procent – Nejistí
Klimatickou změnu nepopírají, ale váhají nad tím, jak ji řešit.
18 procent – Skeptičtí
Pochybují o některých souvislostech klimatické změny a nedůvěřují navrhovaným opatřením.
16 procent – Kritičtí
Klimatickou změnu nepovažují za závažný problém a přednost dávají jiným tématům.
Zdroj: STEM Trendy, září 2026, 1 315 dotázaných.
Mladí lidé považují klimatickou změnu za důležitější
STEM rozdělil českou společnost do pěti skupin podle toho, jak lidé vnímají existenci klimatické změny, její příčiny a naléhavost řešení.
Největší skupinu tvoří takzvaní Přesvědčení (36 procent). Klimatickou změnu považují za závažný problém a chtějí rychlou celospolečenskou reakci. Dalších 13 procent spadá do skupiny Znepokojených, kteří problém rovněž uznávají, ale jejich postoje nejsou tak vyhraněné.
Sedmnáct procent populace tvoří Nejistí. Změnu klimatu nepopírají, ale váhají, jakým způsobem by se měla řešit. Dalších 18 procent patří mezi Skeptické, kteří pochybují o některých souvislostech klimatické změny a nedůvěřují navrhovaným řešením.
Poslední skupinou jsou Kritičtí (16 procent). Ti klimatickou změnu nepovažují za závažný problém a raději by se zaměřili na jiné společenské otázky.
Zajímavé rozdíly se objevují mezi generacemi. Ve věkové skupině 18 až 29 let tvoří Přesvědčení skoro polovinu, konkrétně 48 procent. To je výrazně více než v celé populaci, kde do této skupiny spadá 36 procent lidí.
„Dlouhodobě si všímáme, že mladší ročníky častěji uvádí téma klimatické změny jako pro ně zásadní, a zároveň jsou sami ochotní k nějaké akci,“ říká Philipp.
S přibývajícím věkem se ale podle něj postoje proměňují. „Zároveň ale také vidíme, že s postupujícím věkem tohle odhodlání spíše klesá, a ustupuje jiným prioritám.“ Z průzkumu také vyplývá, že mezi Přesvědčenými a Znepokojenými jsou častěji ženy. Naopak v kategorii Kritických mají větší zastoupení lidé starší 60 let.
Klimatická změna se stala politickým tématem. A postoje se mění
Srovnání s předchozími průzkumy ukazuje, že vztah české společnosti ke klimatické změně se za posledních šest let výrazně proměnil.
V roce 2020 patřilo do skupin Přesvědčených a Znepokojených dohromady 56 procent populace. V roce 2024 jejich podíl klesl na 46 procent a loni dokonce na 43 procent. Letos se ale zvýšil na 49 procent.
Opačný vývoj zaznamenaly skupiny Skeptických a Kritických. Zatímco v roce 2020 tvořily společně čtvrtinu populace, loni už šlo o 38 procent. Letos jejich podíl poklesl na 34 procent.
Podle Philippa za dlouhodobým nárůstem skepse stojí mimo jiné politizace klimatické debaty. „Za dobu měření jsme identifikovali, že prostupující politizace debaty se negativně odrazila jak ve vnímání samotné existence klimatické změny, tak také v otázce řešení skrze soustředěnou lidskou činnost,“ popisuje analytik.
Vztah mezi klimatickými opatřeními a samotným vnímáním problému přitom podle něj funguje i opačně, než bychom mohli očekávat.
„Nesouhlasíme-li se způsobem, jak se nějaký problém řeší, můžeme postupně začít bagatelizovat samotný problém.“
Jinými slovy, odpor ke konkrétním opatřením může přispívat také k tomu, že lidé začnou zpochybňovat závažnost klimatické změny jako takové.
Extrémně horké léto mohlo postoje opět změnit
Poslední výsledky ale naznačují určitý obrat. Zatímco v předchozích letech podíl lidí silně přesvědčených o závažnosti klimatické změny klesal, letos opět vzrostl.
V roce 2025 tvořila skupina Přesvědčených 28 procent populace, letos už 36 procent. Její zastoupení tak mírně překonalo i rok 2020, kdy činilo 34 procent.
Philipp tento posun spojuje se dvěma faktory: extrémními vedry a rostoucí politickou polarizací. „Nicméně letošní rok znamenal pro debatu otřes. Jednak velmi horkým létem, kdy téma bylo zřetelné a diskutované mediálně. Spolu s tím také vidíme, že část lidí, která dříve neměla tak silný názor, si ho vlivem silné polarizace mezi vládou a opozicí tvoří,“ vysvětluje.
Letošní léto skutečně přineslo mimořádné teploty. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zasáhly Česko dvě výrazné vlny veder. Na začátku srpna padaly teplotní rekordy a třeba v Plzni-Bolevci meteorologové naměřili 41,5 stupně Celsia.
Právě podobné zkušenosti mohou podle analytika posilovat vnímání klimatické změny jako bezprostředního problému. Vedle počasí ale podle něj hraje stále výraznější roli politický konflikt.
Zatímco část veřejnosti se přiklání k aktivnímu řešení klimatické změny, na opačné straně se upevňuje skupina lidí, kteří jsou vůči klimatickým politikám kritičtí. „Stručně, debata o klimatu je, zdá se, významně ovlivněná politickou polarizací,“ shrnuje Philipp.
Jde ale o interpretaci pozorovaných změn. Samotné výsledky průzkumu neprokazují, nakolik konkrétně za posunem postojů stojí počasí nebo politická debata.
Klimatická opatření narážejí hlavně na strach ze zdražování
Proč ale část společnosti uznává, že je klimatická změna skutečná a způsobená člověkem, a přesto není přesvědčená o nutnosti okamžitých opatření?
Podle Philippa jsou zásadní hlavně ekonomické obavy. „Taky zdražování nebo složitější dostupnost zboží nebo služeb tvoří jádro obav. A to i u skupin, na které podle projekcí jednotlivá opatření nedopadnou nijak zásadně.“
To znamená, že lidé mohou mít z klimatických opatření strach, přestože by jejich osobní finanční situaci nemusela výrazně ovlivnit. Velký rozdíl tak podle analytika existuje mezi obecnou podporou ochrany klimatu a přijetím konkrétních změn, které mohou zasáhnout do každodenního života.
Některá opatření navíc vyvolávají mnohem větší odpor než jiná. Philipp zmiňuje především regulace a politiky, které lidé spojují se zdražováním.
Green Deal, emisní povolenky i spalovací motory
Mezi historicky velmi nepopulární opatření podle Philippa patřil evropský plán na faktické ukončení prodeje nových osobních aut s klasickými spalovacími motory od roku 2035.
Původní evropská pravidla počítají od tohoto roku se stoprocentním snížením emisí CO₂ u nově prodávaných osobních aut a dodávek. Evropská komise ale v prosinci 2025 navrhla jejich zmírnění a změny nyní procházejí legislativním procesem.
Dalším příkladem je systém emisních povolenek ETS2, který se má od roku 2028 vztahovat také na emise z paliv používaných v silniční dopravě a při vytápění budov. Opatření vyvolává obavy z možného zdražení pohonných hmot a vytápění.
Philipp zmiňuje také současné spory kolem výstavby větrných elektráren. „Vidíme, že společenská debata zvládne obsáhnout jen menší množství témat najednou, vždy tedy záleží, jak se která nová výzva komunikuje,“ vysvětluje.
Podle něj se navíc v posledních letech dařilo výrazněji určovat podobu veřejné debaty lidem, kteří vůči evropským klimatickým politikám vystupují kriticky. „V posledních letech jsme viděli že, zjednoduším, ‚odpůrci Green dealu‘ měli často nejen první slovo, ale také vůli diskusi vést,“ uvádí.
Takový způsob komunikace se podle něj odrazil i v postojích veřejnosti. Data ukazují, že lidé odmítající konkrétní klimatické politiky častěji zpochybňují také představu, že za klimatickou změnu může hlavně člověk.
Zůstává ale otázkou, co je příčina a co následek. Philipp se přiklání k vysvětlení, že právě odpor ke klimatickým politikám může postupně posilovat skepsi vůči samotnému problému.
Většina společnosti klimatickou změnu nepopírá
Navzdory rozdílným názorům a politickým sporům zůstává podle průzkumu STEM přesvědčení o existenci klimatické změny v české společnosti dlouhodobě většinové.
S tím, že se klima na Zemi za posledních sto let mění, souhlasí 88 procent populace. Ačkoli lidé nemají jednotný názor na konkrétní opatření, skoro tři čtvrtiny považují za nutné změnit lidskou činnost, místo aby se spoléhaly pouze na přírodní procesy.
Podle STEMu je proto důležité rozlišovat mezi odmítáním klimatické změny a kritikou způsobů jejího řešení. Nejde automaticky o totéž, přestože se oba postoje mohou vzájemně ovlivňovat.
Výzkum zároveň ukazuje, že veřejné mínění není neměnné. Po několika letech rostoucí skepse se letos část společnosti opět přiklání k výraznějšímu přesvědčení o závažnosti klimatické změny. Zda tento trend vydrží, ukážou až další průzkumy.